Hatay'da Bahçeden Eve Sıçrayan Yangın Antakya'da Söndürüldü

Antakya'nın Narlıca Mahallesi'nde bahçede başlayıp eve sıçrayan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü; 1 kişi dumandan etkilendi, evin bir odası zarar gördü.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 15:28
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 15:38
Antakya Narlıca Mahallesi'nde çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı

Antakya'nın Narlıca Mahallesi'nde, kullanılmayan eşyaların bulunduğu bir bahçede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede bahçedeki ağaçlara ve 2 katlı müstakil evin üst katına sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangında dumandan etkilenen 1 kişi oldu; sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından söz konusu kişi hastaneye kaldırıldı.

Yangın sonucu evin bir odasında hasar oluştu ve bahçedeki kullanılmayan eşyalar zarar gördü.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bahçede çıkan ve eve sıçrayan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

