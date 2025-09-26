Hatay'da Bahçeden Eve Sıçrayan Yangın Antakya'da Söndürüldü

Hatay'da Bahçeden Eve Sıçrayan Yangın Söndürüldü

Antakya Narlıca Mahallesi'nde çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı

Antakya'nın Narlıca Mahallesi'nde, kullanılmayan eşyaların bulunduğu bir bahçede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede bahçedeki ağaçlara ve 2 katlı müstakil evin üst katına sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangında dumandan etkilenen 1 kişi oldu; sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından söz konusu kişi hastaneye kaldırıldı.

Yangın sonucu evin bir odasında hasar oluştu ve bahçedeki kullanılmayan eşyalar zarar gördü.

