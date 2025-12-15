Siirt'te Başarılı Kafa Tabanı Ameliyatı: Fatime Seviptekin Sağlığına Kavuştu

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirildi

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gerçekleştirilen kafa tabanı ameliyatıyla 52 yaşındaki Fatime Seviptekin sağlığına kavuştu.

Op. Dr. Gazi Zeydoğlu, hastanın 2 yıldır sağ burundan gelen şeffaf akıntı şikayeti olduğunu, akıntının tek taraflı, eğilmekle arttığını ve süreklilik gösterdiğini belirterek bunun beyin omurilik sıvısı (BOS) rinore açısından değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Yapılan tetkiklerde burundan gelen sıvıda beta2 transferin tespit edildiğini ve tomografi görüntülemesinde kafa kaidesinde iki farklı yerde defekt görüldüğünü aktaran Dr. Zeydoğlu, ayrıca frontal sinüs içinde osteom (kemik tümörü) ve mukosel (kistik kitle) tespit edildiğini ifade etti.

Ameliyat planlamasında, birinci kitle ve sinüse açılan kafa tabanı defektinin onarımı için kaş içinden kesi ile giriş yapılmasına; diğer defektin ise burundan girilerek onarılmasına karar verildi. Dr. Zeydoğlu, "Hastamızı ameliyat ederek her iki kitleyi ve her iki defekti onararak sağlığına kavuşturduk" dedi.

Fatime Seviptekin ameliyat sonrası, 2 yıldır burnundan şeffaf su akıntısı geldiğini ilk başta hafife aldığını belirterek, "Ameliyatım başarılı şekilde tamamlandı, şu an kendimi iyi hissediyorum ve kendi memleketimde sevk olmadan sağlıklı bir şekilde evime gitmenin mutluluğunu yaşıyorum" diye konuştu.

