Hatay'da Bıçakla Yaralama Olayında 4 Zanlı Tutuklandı

Hatay'da Bıçaklı Kavga: 4 Zanlı Tutuklandı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, Deniz Mahallesi'ndeki Hızır Parkı'nda 8 Ağustos'ta meydana gelen bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı. Olayda, S.Ş. isimli şahıs bıçakla yaralandı.

Yaralanan kişinin durumu ve olayın büyümesi üzerine, bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kavga sırasında toplanan kalabalık, restorana saklanan şüphelilere gözdağı vererek tepki gösterdi. Ekipler, tarafları güçlükle sakinleştirerek, zanlıları gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Y.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. S.Ş.'nin sağlık durumunun ise iyi olduğu bildirildi.

