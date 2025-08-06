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Hatay'da Bilgisayar Fanından Uyuşturucu Çıktı: Zanlı Tutuklandı

Hatay Reyhanlı'da bilgisayar fanına gizlenmiş 2 bin 650 uyuşturucu hap ele geçirildi, zanlı tutuklandı.

Yayın Tarihi: 06.08.2025 20:54
Güncelleme Tarihi: 06.08.2025 20:54
Hatay'da Bilgisayar Fanından Uyuşturucu Çıktı: Zanlı Tutuklandı

Hatay'da Uyuşturucu Operasyonu: Zanlı Tutuklandı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, bilgisayar fanı içerisine uyuşturucu hap saklayan bir kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele faaliyetleri kapsamında belirlenen bir adrese operasyon düzenledi. Yapılan aramada, narkotik dedektör köpeği yardımıyla 2 bin 650 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyon sırasında gözaltına alınan A.B, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

Bu operasyon, Hatay'daki uyuşturucu ticaretiyle mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bilgisayar fanı içerisine gizlenmiş 2 bin 650 uyuşturucu hap ele...

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bilgisayar fanı içerisine gizlenmiş 2 bin 650 uyuşturucu hap ele geçirildi.

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