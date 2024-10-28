Hatay'da Boşanma Aşamasındaki Kadın Cinayeti

Hatay'da Üzücü Bir Olay

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, boşanma aşamasındaki kocası tarafından av tüfeğiyle vurulan 32 yaşındaki Sevgi Gezer hayatını kaybetti.

Olayın Ayrıntıları

Olay, Kurtuluş Mahallesi'ndeki otogar civarında gerçekleşti. Boşanma aşamasındaki eşi E.G., Sevgi Gezer'e av tüfeğiyle ateş etti. Durumun acilen polise bildirilmesi üzerine, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri olay yerine intikal etti.

Yapılan Müdahale ve Sonuç

Sağlık ekipleri, 3 çocuk annesi Sevgi Gezer'in olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Gezer'in cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Polis Operasyonu

Olayın ardından polis ekipleri, suçlamaları kabul eden E.G.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde boşanma aşamasındaki kocası tarafından otogarda av tüfeğiyle vurulan kadın hayatını kaybetti.