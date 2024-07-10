Hatay'da dalgıçlar köpek balığı sürüsüyle karşılaştı!

Dalış esnasında köpek balıklarının mevcudiyeti, ekip tarafından büyük bir dikkatle izlendi. Rıdvanoğlu, karşılaşmanın heyecan verici olduğunu belirtirken, köpek balıklarının kendilerine zarar vermediklerini fark ettiğini söyledi.

Köpek balıklarının tok olduğu için dalgıçların ilgisini çekmediğini ifade eden Rıdvanoğlu, bu doğal dengeyi gözlemlemenin hem heyecan verici hem de eğitici olduğunu vurguladı.





Rıdvanoğlu, camgözünün aç olduğu durumlarda agresif olabileceğini ve bu tür durumlarda avlanma atağına geçebileceğini belirtti. Ancak, köpek balıklarının dalgıçlarla olan karşılaşmasında herhangi bir olumsuz olay yaşanmadı.