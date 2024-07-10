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Hatay'da dalgıçlar köpek balığı sürüsüyle karşılaştı!

Hatay'ın Samandağ ilçesinde dalış yapan dalgıç Akın Rıdvanoğlu ve ekibi, Akdeniz'in derinliklerinde unutulmaz bir deneyim yaşadı. Dalış sırasında beklenmedik bir karşılaşma yaşayan dalgıçlar, köpek balığı sürüsüyle burun buruna geldi.

Yayın Tarihi: 10.07.2024 11:38
Güncelleme Tarihi: 10.07.2024 11:38
Hatay'da dalgıçlar köpek balığı sürüsüyle karşılaştı!

Dalış esnasında köpek balıklarının mevcudiyeti, ekip tarafından büyük bir dikkatle izlendi. Rıdvanoğlu, karşılaşmanın heyecan verici olduğunu belirtirken, köpek balıklarının kendilerine zarar vermediklerini fark ettiğini söyledi.

Köpek balıklarının tok olduğu için dalgıçların ilgisini çekmediğini ifade eden Rıdvanoğlu, bu doğal dengeyi gözlemlemenin hem heyecan verici hem de eğitici olduğunu vurguladı.

köpek balığı

Rıdvanoğlu, camgözünün aç olduğu durumlarda agresif olabileceğini ve bu tür durumlarda avlanma atağına geçebileceğini belirtti. Ancak, köpek balıklarının dalgıçlarla olan karşılaşmasında herhangi bir olumsuz olay yaşanmadı.

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