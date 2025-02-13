Hatay'da Deniz Suyunun Çekilmesi: Normal Bir Olay

Hatay'ın Kıyılarında Deniz Suyunun Çekilmesi

Hatay'ın İskenderun ve Arsuz ilçelerinde deniz suyunun çekilmesi, sahillerde taşlar ve kayalıkların açığa çıkmasına neden oldu. Bu durum, bölge sakinleri tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

Uzman Görüşü: Olağan Bir Durum

İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Abdulla Sakallı, çekilmenin olağan bir olay olduğunu ifade etti. AA muhabirine açıklamalarda bulunan Sakallı, iki ilçedeki deniz suyunun yaklaşık 2-2,5 metre çekildiğini belirtti.

Sakallı, bu çekilmenin sebepleri hakkında, "Şu anda yaşanan bu çekilme gayet normal. Hem deniz dip akıntılarından hem rüzgardan hem de gel-git olayından kaynaklı bir çekilme söz konusu. Bu konuda tedirgin olunacak bir durum yok" dedi.

İklim Değişikliği Etkileri

Hareketliliğin iklimsel sebeplerden kaynaklandığını vurgulayan Sakallı, "İklim değişikliğinin etkilerinden birisi bu olabilir. Çünkü su yüzey sıcaklığı son dönemlerde burada ciddi düzeyde artış gösteriyor. Biz bunu 2017'den beri çalışıyoruz. 2017'den beri uydu verileriyle biz burayı gözlemliyoruz" diyerek durumu değerlendirdi.

Sakallı, deniz dip akıntı sistemindeki değişimlerin izlenmesi gerektiğini hatırlatarak, "Bunu da izlemek lazım. Bir afet düzeyinde olumsuz etkileyecek bir durum söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

Hatay'ın İskenderun ve Arsuz ilçelerinde deniz suyunun çekildiği gözlendi.

Hatay'ın İskenderun ve Arsuz ilçelerinde deniz suyunun çekildiği gözlendi.