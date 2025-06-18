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Hatay'da Depremzede Sporculara Ödül Töreni

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, depremden etkilenen sporcuları ödüllendirerek başarılarını kutladı.

Yayın Tarihi: 18.06.2025 14:16
Güncelleme Tarihi: 18.06.2025 14:16
Hatay'da Depremzede Sporculara Ödül Töreni

Hatay'da Başarılarıyla Öne Çıkan Sporculara Ödüller Verildi

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerden etkilenen ve çeşitli spor dallarında önemli başarılar elde eden genç sporcuları ödüllendirdi.

Antakya Gençlik Merkezi'nde düzenlenen ödül töreninde, Vali Masatlı, sporcularla bir araya gelerek onlarla sohbet etti ve uluslararası müsabakalarda gösterdikleri başarılarından dolayı hediyeler takdim etti.

Vali Masatlı, gençlere depremler sonrasında kente yapılan spor yatırımları ve projeleri hakkında bilgi verdi. Gençliğin ülkenin geleceği açısından büyük önem taşıdığına dikkat çeken Masatlı, "Bir milletin gençleri ne kadar iyi yetişerse, o ölçüde geleceğe güvenle yürüyebiliriz." şeklinde konuştu.

Başarılı sporcuları tebrik eden Vali Masatlı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından gösterdikleri performansı da değerlendirdi. "Zor şartlar altında elde ettiğiniz başarılar, hem psikolojik hem de fiziksel bir mücadeleyi gerektiriyor. Sizler, tüm kayıplarınıza rağmen büyük bir azimle yarışmalara katıldınız ve madalyalarınızı gururla taşıyorsunuz," dedi.

Bu buluşma, sporcuların motivasyonunu artırmanın yanı sıra Hatay'daki spor camiasının bir araya gelmesine de vesile oldu.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı (sol 4), 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen ve çeşitli spor...

Hatay Valisi Mustafa Masatlı (sol 4), 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen ve çeşitli spor dallarında başarı elde eden sporculara hediye verdi.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı (sol 4), 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen ve çeşitli spor...

Hatay Valisi Mustafa Masatlı (sol 4), 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen ve çeşitli spor dallarında başarı elde eden sporculara hediye verdi.

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