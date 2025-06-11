Hatay'da Drift Yapan Sürücüye 48 Bin Lira Ceza

Hatay'da Drift Yapan Sürücüye Cezai İşlem

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, trafik güvenliğini tehlikeye atan bir sürücüye 48 bin 559 lira ceza kesildi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tomruksuyu Mahallesi'nde gerçekleştirdikleri denetimlerde bir pikabın drift yaptığını tespit etti.

Kamera Kayıtlarıyla Tespit Edildi

Pikabın tespit edilmesi için kamera kayıtlarından yararlanıldı ve sürücü C.T.'nin kimliği belirlendi. Drift yapmak ve trafik güvenliğini tehlikeye atmak gerekçesiyle sürücüye ağır bir ceza uygulandı.

Bu olay, Hatay'da trafik güvenliğinin artırılması adına yapılan denetimlerin önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde trafik güvenliğini tehlikeye atan ve drift yapan sürücüye 48 bin 559 lira ceza uygulandı.