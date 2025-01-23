Hatay'da Ehliyet Sınavında Kopya Skandalı: İki Zanlı Yakalandı

Ehliyet Sınavında Usulsüzlük İddiası

Hatay'ın İskenderun ilçesinde gerçekleştirilen ehliyet sınavı, usulsüzlük iddialarıyla gündeme geldi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sınav sırasında kopya düzeneği kullanan bir şahıs ile ona yardım eden bir diğer kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin Yakalanması

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ekipler, ehliyet sınavına kopya düzeneği ile giren M.Ç. ile bu şahsa yardım eden C.S.'yi tespit etti. Gözaltına alınan şüphelilerin üst ve araçlarında yapılan aramalar sonucunda dikkat çeken bulgular elde edildi.

Ele Geçirilen Malzemeler

Yapılan aramalar sırasında 35 bin lira, 3 kulak içi kulaklık, bir kamera, özel düzenek ile yerleştirilmiş iç çamaşırı ve ayakkabı, Wi-Fi cihazı, bluetooth kulaklık, ayrıca 5 kişiye ait sürücü ve sınav giriş belgeleri ile 3 sürücü kursu makbuzu da ele geçirildi.

Bu olay, ehliyet alım süreçlerinde güvenlik ve şeffaflık