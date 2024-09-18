Hatay'da Ekolojik ve Sürdürülebilir Tarım Gençlik Kampı Başladı

Ekolojik ve Sürdürülebilir Tarım Gençlik Kampı Arsuz'da Başladı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde, tarımın yeniliklerini keşfetmek ve kariyer fırsatlarını değerlendirmek hedefiyle düzenlenen Ekolojik ve Sürdürülebilir Tarım Gençlik Kampı kapılarını açtı.

Farklı illerden gelen katılımcılar, İskenderun Otobüs Terminali'nde gençlik liderleri tarafından karşılandıkktan sonra, gençlerin kampa katılmak için geldiği Uluçınar Gençlik Kampı'na yönlendirildi.

Eğitim Dönemleri ve İçerikleri

Bu yıl Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen kamp, iki farklı dönem halinde 18-23 ve 25-30 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Kamp süresince gençler, "Topraksız Tarım ve Diğer Modern Tarım Teknikleri", "Tarımda Sürdürülebilirlik ve Yenilikçi Çözümler", "Tarım ve Teknoloji Entegrasyonu" ve "Tarım ve Toplum" başlıklarında eğitimler alacaklar.

18-23 yaş grubundaki katılımcılar, teorik eğitimin yanı sıra tarla çalışmaları yapacak, seralarda incelemelerde bulunacak ve çeşitli gezilerde yer alacaklar.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde, tarım alanındaki yenilikleri ve kariyer fırsatlarını gençlerle buluşturacak Ekolojik ve Sürdürülebilir Tarım Gençlik Kampı başladı. Farklı illerden gelen öğrenciler, İskenderun Otobüs Terminali'nde gençlik liderleri tarafından karşılandı.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde, tarım alanındaki yenilikleri ve kariyer fırsatlarını gençlerle buluşturacak Ekolojik ve Sürdürülebilir Tarım Gençlik Kampı başladı. Farklı illerden gelen öğrenciler, İskenderun Otobüs Terminali'nde gençlik liderleri tarafından karşılandı.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde, tarım alanındaki yenilikleri ve kariyer fırsatlarını gençlerle buluşturacak Ekolojik ve Sürdürülebilir Tarım Gençlik Kampı başladı. Farklı illerden gelen öğrenciler, İskenderun Otobüs Terminali'nde gençlik liderleri tarafından karşılandı.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde, tarım alanındaki yenilikleri ve kariyer fırsatlarını gençlerle buluşturacak Ekolojik ve Sürdürülebilir Tarım Gençlik Kampı başladı. Farklı illerden gelen öğrenciler, İskenderun Otobüs Terminali'nde gençlik liderleri tarafından karşılandı.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde, tarım alanındaki yenilikleri ve kariyer fırsatlarını gençlerle buluşturacak Ekolojik ve Sürdürülebilir Tarım Gençlik Kampı başladı. Farklı illerden gelen öğrenciler, İskenderun Otobüs Terminali'nde gençlik liderleri tarafından karşılandı.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde, tarım alanındaki yenilikleri ve kariyer fırsatlarını gençlerle buluşturacak Ekolojik ve Sürdürülebilir Tarım Gençlik Kampı başladı. Farklı illerden gelen öğrenciler, İskenderun Otobüs Terminali'nde gençlik liderleri tarafından karşılandı.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde, tarım alanındaki yenilikleri ve kariyer fırsatlarını gençlerle buluşturacak Ekolojik ve Sürdürülebilir Tarım Gençlik Kampı başladı. Farklı illerden gelen öğrenciler, İskenderun Otobüs Terminali'nde gençlik liderleri tarafından karşılandı.