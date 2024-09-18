DOLAR
34,09 -0,07%
EURO
38 -0,13%
ALTIN
2.817,5 -0,1%
BITCOIN
2.034.055,37 0,7%

Hatay'da Ekolojik ve Sürdürülebilir Tarım Gençlik Kampı Başladı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde gençler için tarım odaklı bir kamp düzenlendi.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 12:32
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 12:42
Hatay'da Ekolojik ve Sürdürülebilir Tarım Gençlik Kampı Başladı

Ekolojik ve Sürdürülebilir Tarım Gençlik Kampı Arsuz'da Başladı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde, tarımın yeniliklerini keşfetmek ve kariyer fırsatlarını değerlendirmek hedefiyle düzenlenen Ekolojik ve Sürdürülebilir Tarım Gençlik Kampı kapılarını açtı.

Farklı illerden gelen katılımcılar, İskenderun Otobüs Terminali'nde gençlik liderleri tarafından karşılandıkktan sonra, gençlerin kampa katılmak için geldiği Uluçınar Gençlik Kampı'na yönlendirildi.

Eğitim Dönemleri ve İçerikleri

Bu yıl Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen kamp, iki farklı dönem halinde 18-23 ve 25-30 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Kamp süresince gençler, "Topraksız Tarım ve Diğer Modern Tarım Teknikleri", "Tarımda Sürdürülebilirlik ve Yenilikçi Çözümler", "Tarım ve Teknoloji Entegrasyonu" ve "Tarım ve Toplum" başlıklarında eğitimler alacaklar.

18-23 yaş grubundaki katılımcılar, teorik eğitimin yanı sıra tarla çalışmaları yapacak, seralarda incelemelerde bulunacak ve çeşitli gezilerde yer alacaklar.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde, tarım alanındaki yenilikleri ve kariyer fırsatlarını gençlerle...

Hatay'ın Arsuz ilçesinde, tarım alanındaki yenilikleri ve kariyer fırsatlarını gençlerle buluşturacak Ekolojik ve Sürdürülebilir Tarım Gençlik Kampı başladı. Farklı illerden gelen öğrenciler, İskenderun Otobüs Terminali'nde gençlik liderleri tarafından karşılandı.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde, tarım alanındaki yenilikleri ve kariyer fırsatlarını gençlerle...

Hatay'ın Arsuz ilçesinde, tarım alanındaki yenilikleri ve kariyer fırsatlarını gençlerle buluşturacak Ekolojik ve Sürdürülebilir Tarım Gençlik Kampı başladı. Farklı illerden gelen öğrenciler, İskenderun Otobüs Terminali'nde gençlik liderleri tarafından karşılandı.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde, tarım alanındaki yenilikleri ve kariyer fırsatlarını gençlerle...

Hatay'ın Arsuz ilçesinde, tarım alanındaki yenilikleri ve kariyer fırsatlarını gençlerle buluşturacak Ekolojik ve Sürdürülebilir Tarım Gençlik Kampı başladı. Farklı illerden gelen öğrenciler, İskenderun Otobüs Terminali'nde gençlik liderleri tarafından karşılandı.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde, tarım alanındaki yenilikleri ve kariyer fırsatlarını gençlerle...

Hatay'ın Arsuz ilçesinde, tarım alanındaki yenilikleri ve kariyer fırsatlarını gençlerle buluşturacak Ekolojik ve Sürdürülebilir Tarım Gençlik Kampı başladı. Farklı illerden gelen öğrenciler, İskenderun Otobüs Terminali'nde gençlik liderleri tarafından karşılandı.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde, tarım alanındaki yenilikleri ve kariyer fırsatlarını gençlerle...

Hatay'ın Arsuz ilçesinde, tarım alanındaki yenilikleri ve kariyer fırsatlarını gençlerle buluşturacak Ekolojik ve Sürdürülebilir Tarım Gençlik Kampı başladı. Farklı illerden gelen öğrenciler, İskenderun Otobüs Terminali'nde gençlik liderleri tarafından karşılandı.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde, tarım alanındaki yenilikleri ve kariyer fırsatlarını gençlerle...

Hatay'ın Arsuz ilçesinde, tarım alanındaki yenilikleri ve kariyer fırsatlarını gençlerle buluşturacak Ekolojik ve Sürdürülebilir Tarım Gençlik Kampı başladı. Farklı illerden gelen öğrenciler, İskenderun Otobüs Terminali'nde gençlik liderleri tarafından karşılandı.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde, tarım alanındaki yenilikleri ve kariyer fırsatlarını gençlerle...

Hatay'ın Arsuz ilçesinde, tarım alanındaki yenilikleri ve kariyer fırsatlarını gençlerle buluşturacak Ekolojik ve Sürdürülebilir Tarım Gençlik Kampı başladı. Farklı illerden gelen öğrenciler, İskenderun Otobüs Terminali'nde gençlik liderleri tarafından karşılandı.

İLGİLİ HABERLER

Akbank'tan ağızları açık bırakacak promosyon! 60.250 TL ödeme onaylandı

Emeklilere PTT'den 100.000 TL ek ödeme çıktı! İşte ödenecek tarihler

18 yaş şartını tamamlayana çalışmadan emeklilik hakkı doğdu! Bakın nasıl işliyor

Ehliyet Yenilememe Cezası Ne Kadar? Son Tarih Yaklaşıyor, Cezalar Artıyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsrail, Lübnan'da Hizbullah İhtimaline Karşı Askeri Önlemler Alıyor
2
İsrail Ordusu Hizbullah Gerilimi Nedeniyle Kuzey'e Özel Tümen Gönderdi
3
Çin Uçak Gemisi Japonya'nın Bitişik Bölgesine Girdi İddiası
4
UNICEF: Yagi Tayfunu Güneydoğu Asya'da 6 Milyon Çocuğu Tehdit Ediyor
5
Esenyurt'ta Motosikletli Zanlılar Yakalandı
6
Jean Monnet Burs Programı Başvuruları Devam Ediyor
7
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İnsan Hakları İzleme Örgütü Temsilcisi Görüştü

Gram Altın Fiyatında 3500 TL için tarih verildi

'Asgari ücret arşa çıkacak' İşte O isimden net açıklama

Emeklilere PTT'den 100.000 TL ek ödeme çıktı! İşte ödenecek tarihler

18 yaş şartını tamamlayana çalışmadan emeklilik hakkı doğdu! Bakın nasıl işliyor

Akbank'tan ağızları açık bırakacak promosyon! 60.250 TL ödeme onaylandı

19 Eylül öncesinde giden alacak! 42 bin 863 TL kazanç kapısı aralandı!

Migros’tan Kırmızı Et Fiyatlarına Büyük İndirim! Dana Kıyma, Antrikot ve Daha Fazlası Ekonomik Fiyatlarla Raflarda

SGK'dan Erken Emeklilik Fırsatı! 2008 Sonrası Girişliler İçin Az Primle Emeklilik Şansı

Ehliyet Yenilememe Cezası Ne Kadar? Son Tarih Yaklaşıyor, Cezalar Artıyor!

ŞOK 18-24 Eylül 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Elektrik Süpürgesinden Valiz Çeşitlerine İndirimli Ürünler

O Belediye KPSS'siz İşçi Alımı İlanı Yayınlandı: Başvuru Şartları ve Detaylar

18 Eylül 2024 Çarşamba Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, Sağlık ve İş Falı