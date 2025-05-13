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Hatay'da Engelli Gençler Bir Günlüğüne Asker Oldu

Hatay'da 14 engelli genç, Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında temsili askerlik yaparak bir günlüğüne üniforma giydi.

Yayın Tarihi: 13.05.2025 22:15
Güncelleme Tarihi: 13.05.2025 22:15
Hatay'da Engelli Gençler Bir Günlüğüne Asker Oldu

Hatay'da Engelli Gençlerden Özel Askerlik Deneyimi

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde düzenlenen özel bir etkinlikte, 14 engelli genç, Engelliler Haftası kapsamında bir günlüğüne askerlik yapma fırsatı buldu. Kara Hasan Paşa Kışlası'nda gerçekleşen etkinliğe aileleriyle katılan gençler, heyecan dolu anlar yaşadı.

Şehirlere özgü kamuflaj kıyafetlerini giyen gençler, uygulama öncesinde saçlarını da kestirerek özgüvenlerini arttırdı. Daha sonra eğitim alanına geçen katılımcılara, bölük komutanı ve astsubay tarafından yanaşık düzen eğitimi verildi ve asker selamı öğretilerek disiplin konusunda bilgilendirildiler.

Törende, saygı duruşu sonrası İstiklal Marşı okundu. Temsili askerlik uygulaması kapsamında ant içen gençler, aynı zamanda refakatçi askerler ve komutanların yardımıyla Milli Piyade Tüfeği ile tanışma fırsatı buldular.

Programın sonunda, engelli gençlere terhis belgeleri verilerek, unutulmaz bir deneyim yaşatıldı. Törene, Dörtyol Kaymakamı Ümit Altay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ömer Ersever, askeri personel ve aileler katılım gösterdi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında bir günlüğüne asker olan 14...

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında bir günlüğüne asker olan 14 engelli genç, kamuflaj giyip yemin etti.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında bir günlüğüne asker olan 14...

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında bir günlüğüne asker olan 14 engelli genç, kamuflaj giyip yemin etti.

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