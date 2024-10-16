Hatay'da Eşini Tüfekle Öldüren Zanlı Tutuklandı

Olayın Detayları

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, Bekbele Mahallesi'nde gerçekleşen üzücü bir olayda, 67 yaşındaki Hasan Kıyılı, evde tartıştığı eşi Manal Kıyılı'yı (55) tüfekle vurdu.

Zanlının Tutuklanması

Olayın ardından, Hasan Kıyılı, suç aletiyle birlikte emniyete götürülerek sorgulandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlı, sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Olayın Sebebi Nedir?

Bekbele Mahallesi'nde dün gerçekleşen olayda, Hasan Kıyılı'nın eşi Manal Kıyılı ile yaşadığı tartışmanın ardından bu trajik eylemi gerçekleştirdiği ifade ediliyor.

Bu olay, aile içi şiddetin önlenmesi gerektiğini bir kez daha gözler önüne sererken, yerel halkı da derinden üzmüştür.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde karısını tüfekle öldüren zanlı tutuklandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde karısını tüfekle öldüren zanlı tutuklandı.