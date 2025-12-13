DOLAR
Hatay’da FETÖ/PDY Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı ve Tutuklandı

Hatay'da düzenlenen operasyonda FETÖ/PDY üyeliğinden hükümlü olduğu belirtilen F.N.Ç. ve B.T. yakalandı ve tutuklandı.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 13:32
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 13:33
Emniyet ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda iki hükümlü gözaltına alındı

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terörle mücadele kapsamında bir operasyon gerçekleştirdi.

Operasyon neticesinde, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’ne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasıF.N.Ç. ve B.T. adlı iki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şahıslar sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

HATAY’DA TERÖRLE MÜCADELEYE YÖNELİK OPERASYONDA 6 YIL 3 AY HAPİS CEZASI BULUNAN FETÖ/PDY ÜYESİ 2 ŞAHIS YAKALANDI.

