Hatay’da FETÖ/PDY Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı ve Tutuklandı
Emniyet ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda iki hükümlü gözaltına alındı
Hatay İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terörle mücadele kapsamında bir operasyon gerçekleştirdi.
Operasyon neticesinde, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’ne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasıF.N.Ç. ve B.T. adlı iki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şahıslar sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.
