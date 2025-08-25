DOLAR
Hatay'da Freni Arızalanan Kamyon Vidanjöre ve Restorana Çarptı: Sürücü Yaralandı

Hatay'ın Belen ilçesinde fren arızası yaşayan kamyon vidanjöre ve bir restorana çarptı, sürücü S.K. yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 19:33
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 19:41
Hatay'da Freni Arızalanan Kamyon Vidanjöre ve Restorana Çarptı: Sürücü Yaralandı

Hatay'da fren arızası: Kamyon vidanjöre ve restorana çarptı

Cumhuriyet Mahallesi, Belen

Hatay'ın Belen ilçesinde meydana gelen kazada, frenleri arızalanan bir kamyonun vidanjör ve bir restorana çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kazaya karışan kamyonun plakası 51 ET 183 olarak kaydedildi. Sürücü S.K., aracının freni arızalanınca trafik ışıklarında bekleyen diğer araçlara çarpmamak için ters yöne girdi. Bir süre ters yönde ilerleyen kamyon, park halindeki 31 AGR 456 plakalı vidanjöre ve ardından bir restorana çarparak durabildi.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan kamyon sürücüsü ambulansla Belen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, kazadan önce kamyonun ters yönde ilerleyişi çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

