Hatay'da garsonun Heimlich manevrası müşteriyi hayata döndürdü

Antakya, Kardeşler Mahallesi'ndeki Hatay Büyükşehir Belediyesi Sosyal Dinlenme Tesisinde yaşanan olayda, yemek yerken boğazına lokma kaçan müşteri Sabahattin Özalan, nefes almakta zorlandı. Tesiste görevli garson Burhan Temir, uyguladığı Heimlich manevrası ile müşteriyi hayata tutundurdu. Müdahale anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayın gelişimi

Olay sırasında kuşbaşı yemek yiyen Sabahattin Özalan, konuşurken ağzındaki yemeğin boğazına kaçması sonucu tam tıkanma yaşadı. Masada su bulunmayınca lavaboya koştu; su aldıktan sonra durum daha da kötüleşti ve tam nefes alamaz hale geldi. "Ölüyorum" diye bağıran Özalan'ı gören garson Burhan Temir, arkasına geçip Heimlich manevrasını uyguladı ve müşteri tekrar nefes almaya başladı.

İlk yardım eğitimi hayat kurtardı

Burhan Temir, müdahalenin ardından yaptığı açıklamada, Heimlich manevrasını Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen ilk yardım eğitiminde öğrendiğini belirtti: "Misafire heimclich manevrasını uygulayarak kurtardım, bu heimclich manevrasını kullanacağım aklıma gelmezdi" dedi. Temir, eğitimin müdahale anında aklına geldiğini ve uygulamanın hayat kurtardığını vurguladı, belediyeye teşekkür etti.

Müşteri ne dedi?

Sabahattin Özalan yaşadıklarını şöyle anlattı: "Kuşbaşı yemeği yaptırmıştım. Yemek yediğim sırada garsondan ayran isterken konuştuğum esnada ağzımdaki yemek boğazıma kaçtı. Masada su yoktu ve su içmek için lavaboya koştum. Su içince daha kötü oldum ve tam nefes alamaz oldum. Çalışan arkadaşlara 'ölüyorum' diye bağırdığım esnada garson arkadaş arkama geçip heimclich manevrasını uyguladı ve nefes almaya başladım. Heimclich manevrasını yaşamaya tutundum. O anda ölümü gördüm sanki denizde boğulduğumu hissettim. Garson arkadaşa çok teşekkür ederim. Hızır gibi yetişerek kurtardı. Heimclich manevrası çok önemli ve kimse bilmeseydi ben ölürdüm. Her ailenin bir ferdi heimclich manevrasını bilmelidir".

Olay, hızlı müdahalenin ve ilk yardım eğitiminin önemini bir kez daha gösterirken, Heimlich manevrasının bilginin ve pratiğin hayati fark yaratabileceğini gözler önüne serdi.

