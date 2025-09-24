Hatay'da Gasptan Zanlı 150 Bin Lira Alıp Satırla Öldürdü; Tutuklandı

Hatay'ın Defne ilçesinde 150 bin lirasını gasp eden zanlı, portakal bahçesinde A.M.C'yi satırla öldürdü; T.E.R jandarmanın iz köpeğiyle yakalanıp tutuklandı.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 22:13
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 22:13
Güncelleme 2: Zanlının tutuklanması

Hatay'ın Defne ilçesinde, Hüseyinli Mahallesi'ndeki bir portakal bahçesinde meydana gelen olayda, şüpheli T.E.R ile 45 yaşındaki A.M.C arasında yaşanan saldırı ölümle sonuçlandı.

İddialara göre T.E.R, A.M.C'ye satırla saldırarak üzerindeki 150 bin lirayi alıp kaçtı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri, sağlık personelinin yaptığı kontrolde A.M.C'nin yaşamını yitirdiğini tespit etti. A.M.C'nin cesedi kesin işlem için morga kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, olay yerinin yakınındaki ormanlık alanda iz takip köpeğinin de yardımıyla arama yaptı ve şüpheli T.E.R'yi yakaladı. Gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Hatay'ın Defne ilçesinde portakal bahçesinde 150 bin lirasını gasbettiği kişiyi satırla öldüren şüpheli yakalandı.

