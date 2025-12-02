Hatay'da Gemiden Denize Düşen Angus, Yüzerek Karaya Ulaştı

Hatay'ın Akdeniz açıklarında gemiden denize düşen angus, balıkçı ağlarına takıldı; vatandaş ve dalgıçların müdahalesiyle karaya çıkarıldı.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 09:14
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 09:14
Kurtarma Anları Kamerada

Hatay’ın Akdeniz açıklarında gemiden denize düşen angus, yüzerek karaya ulaştı. Olay, sabah saatlerinde İskenderun ilçesi Akçalı Mahallesi mevkiinde sahil kısmında yaşandı.

Denizde mücadele ederek yüzmeye çalışan Angus'un balıkçı ağlarına takıldığını gören bir vatandaş, durumu hemen çevredeki dalgıca bildirdi. Vatandaş ve dalgıç, hayvanın bulunduğu noktaya ulaşarak müdahale etti.

Uzun süren çabalar sonucu, ağlara sıkışan hayvan dikkatli bir şekilde bulunduğu yerden çıkarıldı ve güvenli bölgeye alınarak karaya çıkarıldı. Karaya çıkarılan angus, daha sonra ilgili ekiplere teslim edildi.

Olayda, angusun yurt dışından Türkiye’ye gemiyle getirildiği ve gemiden denize düştüğünün tahmin edildiği belirtildi. Kurtarma anları ise çevredeki kameralar tarafından kaydedildi.

