Hatay'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

Hatay’da Göçmen Kaçakçılığına Geçit Yok

Hatay'da yapılan göçmen kaçakçılığına yönelik operasyon sonunda 3 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya-İskenderun kara yolunda gerçekleştirdikleri kontrollerde, 10 Suriye uyruklu kişinin Türkiye’ye yasa dışı yollarla girdiğini tespit etti.

Gözaltına Alınan Şahıslar

Yapılan incelemeler sonucunda, M.K, A.E. ve S.E. isimli 3 şahıs, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklandı.

Düzensiz Göçmenler Sınır Dışı Edilecek

Yakalanan düzensiz göçmenler ise, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne götürüldü. Bu operasyon, Hatay’daki göçmen kaçakçılığına karşı yürütülen mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Hatay'da yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 10 Suriye uyruklu yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Hatay'da yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 10 Suriye uyruklu yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.