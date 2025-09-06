DOLAR
Hatay'da İki Otomobil Çarpıştı: 4 Kişi Yaralandı

Hatay'ın Altınözü ilçesinde iki otomobil çarpıştı; 4 kişi yaralandı, M.Ç.'nin durumu ağır. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 19:28
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 19:37
Altınözü-Antakya kara yolu, Altınkaya kavşağı

Hatay'ın Altınözü ilçesinde, Altınözü-Antakya kara yolu Altınkaya kavşağında meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı.

Kaza, A.G. idaresindeki 31 ALK 617 plakalı otomobil ile M.Ç. yönetimindeki 27 AHY 471 plakalı otomobilin çarpışması sonucu gerçekleşti.

Kazada sürücüler ile araçlardaki M.G. ve A.G. yaralandı. Yaralılardan M.Ç.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından araçlardan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

