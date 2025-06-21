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Hatay'da İki Otomobil Çarpıştı: 6 Yaralıdan 1'i Ağır

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı, biri ağır yaralı.

Yayın Tarihi: 21.06.2025 23:26
Güncelleme Tarihi: 21.06.2025 23:26
Hatay'da İki Otomobil Çarpıştı: 6 Yaralıdan 1'i Ağır

Hatay'da Trafik Kazası: 6 Yaralı

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 1'i ağır olmak üzere 6 kişi yaralandı. Olay, Yayladağı-Antakya çevre yolunun Sofular Mahallesi mevkisinde gerçekleşti.

Çarpışmanın Detayları

Sürücüleri henüz belirlenemeyen 80 EK 615 plakalı otomobil ile 31 AKJ 209 plakalı otomobil arasında çarpışma yaşandı. Kazanın ardından olay yerine polis, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralıların Durumu

Kazada yaralanan 6 kişi, olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

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