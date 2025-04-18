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Hatay'da İnşaat Şantiyesindeki Konteyner Yangını: Gökyüzünü Saran Alevler

Antakya'daki inşaat şantiyesinde çıkan yangında, konteynerler tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.

Yayın Tarihi: 18.04.2025 13:32
Güncelleme Tarihi: 18.04.2025 13:32
Hatay'da İnşaat Şantiyesindeki Konteyner Yangını: Gökyüzünü Saran Alevler

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, inşaat şantiyesindeki konteynerler alev alev yandı. Olay, Odabaşı Mahallesi'nde konut inşaatı süren bir şantiyede gerçekleşti.

Yangın, henüz belirlenemeyen bir nedenle yatakhane olarak kullanılan konteynerlerde başladı. Yangının büyümesi üzerine, durumu haber alan vatandaşlar hemen polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile iletişime geçti.

Yangın yerine hızla ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Ancak yapılan çalışmalar sonucunda, konteynerlerin tamamen kullanılamaz hale geldiği bildirildi.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, inşaat şantiyesindeki konteynerler yandı. İhbar üzerine bölgeye...

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, inşaat şantiyesindeki konteynerler yandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, inşaat şantiyesindeki konteynerler yandı. İhbar üzerine bölgeye...

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, inşaat şantiyesindeki konteynerler yandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

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