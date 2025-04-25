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Hatay'da Kadın Kooperatifleri Çalıştayı ve Ürün Tanıtım Günleri Başarıyla Gerçekleştirildi

Hatay'da düzenlenen çalıştayda, kadın kooperatiflerinin önemi vurgulandı. Ticaret Bakan Yardımcısı fırsatçılığa karşı sert tedbirler alındığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 25.04.2025 14:18
Güncelleme Tarihi: 25.04.2025 14:18
Hatay'da Kadın Kooperatifleri Çalıştayı ve Ürün Tanıtım Günleri Başarıyla Gerçekleştirildi

Hatay'da Kadın Kooperatifleri Çalıştayı ve Ürün Tanıtım Günleri Düzenlendi

Hatay'da Ticaret Bakanlığı tarafından organize edilen Kadın Kooperatifleri Çalıştayı ve Ürün Tanıtım Günleri, büyük bir katılımla gerçekleştirildi. Etkinlikte, fırsatçılığa karşı alınan önlemler ve kadın kooperatiflerinin yerel kalkınmadaki rolü konuşuldu.

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan'dan Önemli Açıklamalar

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, depremlerin ardından fırsatçılık yapan firmaların takibi konusunda ciddi adımlar attıklarını belirterek, "Özellikle emlak sektöründe fahiş fiyat artışları yapan firmaları denetim altına aldık. Bu bağlamda toplam 14 milyon 500 bin lira ceza kestik." dedi.

Gürcan, kadının kooperatifçilik alanındaki rolünün altını çizerek, "Bu yıl Birleşmiş Milletler tarafından Uluslararası Kooperatifler Yılı olarak ilan edildi. Biz de kooperatifçiliği daha etkin hale getirmek için önemli adımlar atıyoruz," açıklamasında bulundu.

Fırsatçılığa Karşı Sert Tedbirler

Deprem sonrası fiyatlarını artıran firmalara karşı çok dikkatli olduklarını ifade eden Gürcan, "Toplumun böyle zor günlerinde fırsatçılık yapan firmalara göz açtırmayacağız." dedi. Ayrıca, fahiş fiyat artışları üzerine Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından cezaların kesileceğini de ekledi.

Vali Masatlı'dan Kadın Kooperatiflerine Destek

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, kadınların her zaman yanlarında olduklarını ve "Kadın varsa, üretim vardır; kalkınma vardır." vurgusunu yaptı. Masatlı, "Kadın Kooperatiflerini Güçlendirilme Projesi" ile kadınların üretim kapasitelerinin artırılacağını belirtti.

Çalıştay, ticaret uzmanlarının sunumları ile sona erdi ve katılımcılar, kadın kooperatiflerinin ürünlerini sergilediği stantları gezme fırsatı buldu.

Valiliğin ev sahipliğinde Kültür ve Sanat Çarşısı'nda Ticaret Bakanlığı tarafından Kadın...

Valiliğin ev sahipliğinde Kültür ve Sanat Çarşısı'nda Ticaret Bakanlığı tarafından Kadın Kooperatifleri Çalıştayı ve Ürün Tanıtım Günleri düzenlendi. Programa Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan (sol 2) ile Vali Mustafa Masatlı (sağ 2) da katıldı.

Valiliğin ev sahipliğinde Kültür ve Sanat Çarşısı'nda Ticaret Bakanlığı tarafından Kadın...

Valiliğin ev sahipliğinde Kültür ve Sanat Çarşısı'nda Ticaret Bakanlığı tarafından Kadın Kooperatifleri Çalıştayı ve Ürün Tanıtım Günleri düzenlendi. Programa Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan (sol 2) ile Vali Mustafa Masatlı (sağ 2) da katıldı.

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