Hatay'da Kadına Yönelik Şiddete Karşı Ses Yükseldi

Hatay'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Etkinliği

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, kadına yönelik şiddete karşı büyük bir tepki gösterisi düzenlendi. Bu etkinlik, Dörtyol İHH İnsani Yardım Derneği'nin organizasyonu ile gerçekleştirildi.

Kadınlar Bir Araya Geldi

Çaylı Caddesi'nde bir araya gelen kadınlar, "Mahallene, okuluna, ailene sahip çık. Hepimiz sorumluyuz" yazılı pankartlar taşıyarak duruşlarını sergiledi.

Güvenli Gelecek İçin Birlikte Olmalıyız

Grup adına konuşan Sultan Rüveyda Ağca, toplumda barış ve huzurun sağlanabilmesi için dil, din ve ırk ayrımı gözetmeksizin birlikte hareket edilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Son günlerde artan kadın cinayetlerine dikkat çeken Ağca, şu sözleri dile getirdi:

"Kötülüğün, vahşetin sıradanlaşması ile birlikte kaybettiğimiz çocuklarımız ve kadınlarımızla toplum olarak vicdanımızı da kaybedeceğiz. Çocuklarını ve kadınlarını koruyamayan bir toplumun, güvenli bir geleceği olamaz."

Bu protesto, kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve toplumsal farkındalığın artırılması adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, kadına yönelik şiddet ve bu kapsamda devam eden suçlara tepki gösterildi. Dörtyol İHH İnsani Yardım Derneği öncülüğünde, Çaylı Caddesi'nde bir araya gelen kadınlar, "Mahallene, okuluna, ailene sahip çık. Hepimiz sorumluyuz" yazılı dövizler taşıdı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, kadına yönelik şiddet ve bu kapsamda devam eden suçlara tepki gösterildi. Dörtyol İHH İnsani Yardım Derneği öncülüğünde, Çaylı Caddesi'nde bir araya gelen kadınlar, "Mahallene, okuluna, ailene sahip çık. Hepimiz sorumluyuz" yazılı dövizler taşıdı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, kadına yönelik şiddet ve bu kapsamda devam eden suçlara tepki gösterildi. Dörtyol İHH İnsani Yardım Derneği öncülüğünde, Çaylı Caddesi'nde bir araya gelen kadınlar, "Mahallene, okuluna, ailene sahip çık. Hepimiz sorumluyuz" yazılı dövizler taşıdı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, kadına yönelik şiddet ve bu kapsamda devam eden suçlara tepki gösterildi. Dörtyol İHH İnsani Yardım Derneği öncülüğünde, Çaylı Caddesi'nde bir araya gelen kadınlar, "Mahallene, okuluna, ailene sahip çık. Hepimiz sorumluyuz" yazılı dövizler taşıdı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, kadına yönelik şiddet ve bu kapsamda devam eden suçlara tepki gösterildi. Dörtyol İHH İnsani Yardım Derneği öncülüğünde, Çaylı Caddesi'nde bir araya gelen kadınlar, "Mahallene, okuluna, ailene sahip çık. Hepimiz sorumluyuz" yazılı dövizler taşıdı.