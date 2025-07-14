Hatay'da Kamyon Restoran Bahçesine Düştü: 2 Yaralı

Hatay'da Kamyon Restoran Bahçesine Düştü

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, hurda yüklü bir kamyonun restoran bahçesine düşmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kaza Anı ve Sonrası

M.T. idaresindeki 31 AKS 103 plakalı kamyon, Narlıca Mahallesi 517. Sokak'ta kontrolü kaybederek, yaklaşık 8 metre derinliğindeki restoran bahçesine düştü. Olayın hemen ardından bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralıların Durumu

Kazada ağır yaralanan sürücü M.T. ve restorandaki müşteri H.İ.Ö., Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Sürücünün durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde hurda yüklü kamyonun, kontrolden çıkarak yolun yaklaşık 8 metre altındaki restoran bahçesine düşmesi sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde hurda yüklü kamyonun, kontrolden çıkarak yolun yaklaşık 8 metre altındaki restoran bahçesine düşmesi sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.