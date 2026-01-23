Hatay'da Kar Yağışı: Yayladağı-Antakya ve Altınözü-Antakya Yollarında Kısıtlama

Hatay'da kar yağışı sürücüleri zorladı

Yollarda geçiş kısıtlaması ve uyarılar sürüyor

Hatay'da gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, bölgeyi beyaza bürüdü. Özellikle yüksek kesimlerde kar kalınlığı hissedilirken, sürücüler yollarında ilerlemekte güçlük çekti.

Yayladağı-Antakya ve Altınözü-Antakya güzergâhlarında kar lastiği olmayan araçların geçişine polis ekipleri tarafından izin verilmiyor. Uygulama, sürücülerin güvenliği için alınan tedbirler kapsamında devam ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından başlayan yağışın, akşam saatlerinde de etkili olmasının beklendiği bildirildi. Sürücülere mecbur olmadıkça yola çıkmamaları ve zorunlu durumlarda hazırlıklı olmaları tavsiye ediliyor.

HATAY’DA ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI SONRASI ARAÇLAR YOLDA İLERLEMEKTE GÜÇLÜK ÇEKTİLER. YAYLADAĞI-ANTAKYA VE ALTINÖZÜ-ANTAKYA YOLUNDA KAR LASTİĞİ OLMAYAN ARAÇLARIN GEÇİŞLERİNE İZİN VERİLMİYOR.