Hatay'da Kar Yağışı: Yayladağı-Antakya ve Altınözü-Antakya Yollarında Kısıtlama

Hatay'ta gece başlayan kar yağışı nedeniyle Yayladağı-Antakya ve Altınözü-Antakya yollarında kar lastiği olmayan araçların geçişine izin verilmiyor.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 11:55
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 11:55
Hatay'da kar yağışı sürücüleri zorladı

Yollarda geçiş kısıtlaması ve uyarılar sürüyor

Hatay'da gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, bölgeyi beyaza bürüdü. Özellikle yüksek kesimlerde kar kalınlığı hissedilirken, sürücüler yollarında ilerlemekte güçlük çekti.

Yayladağı-Antakya ve Altınözü-Antakya güzergâhlarında kar lastiği olmayan araçların geçişine polis ekipleri tarafından izin verilmiyor. Uygulama, sürücülerin güvenliği için alınan tedbirler kapsamında devam ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından başlayan yağışın, akşam saatlerinde de etkili olmasının beklendiği bildirildi. Sürücülere mecbur olmadıkça yola çıkmamaları ve zorunlu durumlarda hazırlıklı olmaları tavsiye ediliyor.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

