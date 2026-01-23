Saraydüzü'nde 2026-2027 Av Dönemi Kararları Açıklandı

İlçe Av Komisyonu Toplantısı Yapıldı

Sinop’un Saraydüzü ilçesinde, 2026-2027 av dönemi ile ilgili değerlendirmeler, Kaymakam Fatih Rüştü Ünal başkanlığında gerçekleştirilen İlçe Av Komisyonu Toplantısı’nda tamamlandı.

Toplantıda, yürürlükteki mevzuat çerçevesinde sezon boyunca uygulanacak hususlar detaylı şekilde ele alındı. Komisyon, yasaklanan av hayvanları, av günleri ve süreleri, avlanma limitleri ile sürdürülebilir avcılık ve doğal yaşamın korunmasına yönelik tedbirler konularında görüşmeler yaparak kararlar aldı.

Alınan kararlar, avcıların uyması gereken kuralları ve ekosistemin korunmasına yönelik önlemleri içeriyor. Yetkililer, kararların avcılara ve kamuoyuna duyurulacağını bildirirken, sezon boyunca kurallara titizlikle uyulmasının doğal yaşamın korunması açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

Toplantı, Kaymakamlık toplantı salonunda düzenlendi ve ilgili kurum amirleri ile komisyon üyelerinin katılımıyla sonlandırıldı. Değerlendirmeler, ilçede ekosistemin sürdürülebilirliği ve yaban hayatının korunması anlayışı çerçevesinde yapıldı.

