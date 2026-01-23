Kemer’de Taşkın: Çamyuva’da 4 Çocuk ve Yaşlı Kadın Pansiyona Yerleştirildi

Kemer’de şiddetli yağışta Çamyuva Mahallesi'nde evlerinde mahsur kalan 4 çocuk ve bir yaşlı kadın kurtarılarak pansiyona yerleştirildi.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 11:21
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 11:21
Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, şiddetli yağışın ardından Çamyuva Mahallesinde evlerinde mahsur kalan ailenin belediye ve jandarma ekipleri tarafından kurtarıldığını, ailenin pansiyona yerleştirildiğini ve ihtiyaçlarının karşılandığını açıkladı.

Olay ve müdahale

Meteorolojinin şiddetli yağış uyarısının ardından Antalya'nın Kemer ilçesinde etkili olan sağanak, ilçenin bazı noktalarında su taşkınlarına yol açtı. Çamyuva Mahallesi'nden gelen ihbarda, 4 çocuk ve bir yaşlı kadın'ın evlerinde mahsur kaldığı bildirildi. Bölgeye sevk edilen belediye ve jandarma ekipleri ile Başkan Topaloğlu, sahada ortak çalışma yürüttü.

Yoğun su birikintisi nedeniyle evlerinden çıkamayan aile, kepçe yardımıyla güvenli alana taşındı. Kurtarılan aile, Başkan Topaloğlu'nun talimatıyla mahalledeki bir pansiyona yerleştirildi ve ihtiyaçları karşılandı.

Başkanın açıklaması

Başkan Topaloğlu konuyla ilgili, "Kemer’de şiddetli yağış nedeniyle Çamyuva Mahallemizde bir ailemiz mahsur kaldı. Belediyemiz ve jandarma ekiplerimizin ortaklaşa çalışması ile kepçe yardımıyla ailemizi kurtardık. Ailemizi mahallemizde bir pansiyona yerleştirdik ve tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Belediye ekiplerimiz teyakkuz halinde sahada olmaya devam ediyor" dedi.

Belediye ekipleri bölgedeki çalışmalara devam ederken, yetkililer vatandaşları meteoroloji uyarılarına dikkat etmeleri konusunda uyardı.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

