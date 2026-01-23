Sultangazi'ye Yeni Spor Merkezi: Yunus Emre'de Yarı Olimpik Havuz ve Spor Salonları

Yunus Emre Gençlik, Spor ve Yaşam Merkezi tamamlanma aşamasında; yarı olimpik havuz, voleybol, basketbol, taekwondo salonu, kadın spor merkezi, kütüphane, kafeterya ve otopark sunacak.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 13:39
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 13:39
Sultangazi’de gençlere yönelik modern bir tesis daha hizmete hazırlanıyor. Yunus Emre Gençlik, Spor ve Yaşam Merkezi tamamlanma aşamasına geldi; açılış için gün sayılıyor.

Tesisin sundukları

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Sultangazi Belediyesi işbirliğiyle inşa edilen merkezde yarı olimpik bir yüzme havuzu, voleybol ve basketbol sahası, taekwondo salonu bulunuyor. Tesis ayrıca bir kadın spor merkezi, kütüphane, kafeterya ve otopark ile donatıldı.

İnşaatı büyük ölçüde tamamlanan merkezin ekipleri son düzenleme çalışmalarını sürdürüyor; tesis yakın zamanda gençlerin ve mahalle sakinlerinin kullanımına açılacak.

Başkan Dursun'un açıklaması

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun şöyle konuştu: "Yunus Emre Mahallemizi ihtiyaç duyduğu güzel bir hizmet tesisine kavuşturuyoruz. İnşaatını tamamladık, ekiplerimiz artık çalışmalarının da sonuna geliyor. Yüzme havuzu ile dikkatleri üzerine çekecek olan merkezimizde voleybol, basketbol, taekwondo gibi sporlar yapılabilecek. Kütüphanesinde gençlerimiz ders çalışıp araştırma yapabilecek. Kafeteryasında güzel vakit geçirebilecek. Ayrıca kadınlarımız da spor salonunda fitness ve spor yapma imkanı bulacak. Otoparkımız ise park sorununu hafifletecek. Merkezimiz şimdiden tüm komşularımıza hayırlı uğurlu olsun"

Merkez, Sultangazili gençlerin yeni buluşma noktası olmaya aday.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

