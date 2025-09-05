Hatay'da Kum Zambakları ve Yeşil Deniz Kaplumbağaları İçin Sahil Temizliği

Koruma altındaki türlerin yuvalama alanları çöplerden arındırıldı

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Pancratium maritimum türü kum zambakları ile nesli tehlike altında bulunan Chelonia mydas türü yeşil deniz kaplumbağalarının yuvalama alanları sahillerde düzenlenen temizlik çalışmasıyla korunuyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı 58 kişilik ekip, Samandağ ilçesindeki Meydan Sahili ile Arsuz ilçesi Kale Mahallesi arasında uzanan sahil şeridinde kapsamlı temizlik yaptı.

Sahil, doğal yaşamın hassasiyeti gözetilerek, araç kullanılmadan el emeğiyle temizlendi. Çalışmada özellikle kum zambaklarının bulunduğu alanlar ve yeşil deniz kaplumbağalarının önemli yuvalama noktalarına öncelik verildi.

Ayrıca göçmen kuşların rotası üzerinde bulunan Mileyha Sulak Alanı da aynı titizlikle çöplerden arındırıldı.

Bölgede temizlik çalışmaları devam edecek.

