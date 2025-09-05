DOLAR
41,25 -0,2%
EURO
48,49 -0,77%
ALTIN
4.758,7 -1,45%
BITCOIN
4.559.388,58 -0,16%

Hatay'da Kum Zambakları ve Yeşil Deniz Kaplumbağaları İçin Sahil Temizliği

Hatay'da Pancratium maritimum ve Chelonia mydas yuvalama sahilleri, 58 kişilik ekip tarafından Samandağ ile Arsuz arasındaki kıyılarda el ile temizlendi.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 17:29
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 17:35
Hatay'da Kum Zambakları ve Yeşil Deniz Kaplumbağaları İçin Sahil Temizliği

Hatay'da Kum Zambakları ve Yeşil Deniz Kaplumbağaları İçin Sahil Temizliği

Koruma altındaki türlerin yuvalama alanları çöplerden arındırıldı

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Pancratium maritimum türü kum zambakları ile nesli tehlike altında bulunan Chelonia mydas türü yeşil deniz kaplumbağalarının yuvalama alanları sahillerde düzenlenen temizlik çalışmasıyla korunuyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı 58 kişilik ekip, Samandağ ilçesindeki Meydan Sahili ile Arsuz ilçesi Kale Mahallesi arasında uzanan sahil şeridinde kapsamlı temizlik yaptı.

Sahil, doğal yaşamın hassasiyeti gözetilerek, araç kullanılmadan el emeğiyle temizlendi. Çalışmada özellikle kum zambaklarının bulunduğu alanlar ve yeşil deniz kaplumbağalarının önemli yuvalama noktalarına öncelik verildi.

Ayrıca göçmen kuşların rotası üzerinde bulunan Mileyha Sulak Alanı da aynı titizlikle çöplerden arındırıldı.

Bölgede temizlik çalışmaları devam edecek.

Hatay'da dünyada nadir rastlandığından koruma altına alınan kum zambakları (pancratium maritimum)...

Hatay'da dünyada nadir rastlandığından koruma altına alınan kum zambakları (pancratium maritimum) ve nesli tehlike altındaki yeşil deniz kaplumbağasının (Chelonia mydas) yuvalama alanı sahiller çöpten arındırılıyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı 58 kişilik ekip, Samandağ ilçesindeki Meydan Sahili ile Arsuz ilçesi Kale Mahallesi arasındaki sahil şeridinde temizlik çalışması yaptı.

Hatay'da dünyada nadir rastlandığından koruma altına alınan kum zambakları (pancratium maritimum)...

İLGİLİ HABERLER

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sindh'te Sel Tehdidi: Yaklaşık 110 Bin Kişi Tahliye Edildi
2
Bakan Güler Konya'da Uyardı: PKK ve Uzantıları Silahlarını Koşulsuz Teslim Etmeli
3
Selanik'te Eski Savunma Bakanları: Avrupa Güvenliği İçin İşbirliği Şart
4
DSÖ: Gazze halkının aç bırakılması İsrail'i daha güvenli kılmaz
5
Kuzey Marmara Otoyolu'nda Çarpışma: Tuzla'da Kamyon Sürücüsü Yaralandı
6
Mısır: Filistin davasının tasfiyesine ortak olmayacağız — Refah Kapısı ve yerinden edilmeler

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar

İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire