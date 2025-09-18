Hatay'da kumar baskını: 3 kişiye 27 bin 741 lira ceza

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde düzenlenen operasyonda kumar oynayan 3 kişiye toplam 27 bin 741 lira ceza kesildi; ele geçen para ve iskambil kağıtlarına el konuldu.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 22:47
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 22:57
Dörtyol'da düzenlenen operasyonda iş yeri sahibi hakkında adli işlem başlatıldı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Numune Evler Mahallesi'nde bir iş yerinde kumar oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Adrese düzenlenen operasyon sonucu 3 kişinin kumar oynadığı tespit edildi. Operasyonda, kumar oynayanlara toplam 27 bin 741 lira para cezası uygulandı.

İş yeri sahibi C.A. hakkında 'Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan adli işlem başlatıldı.

Operasyonda masalarda bulunan ve kumarda kullanıldığı değerlendirilen 3 bin 800 lira ile 108 iskambil kağıdına el konuldu.

