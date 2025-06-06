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Hatay'da Kurban Bayramı'nda Narlıca Deprem Mezarlığı'na Ziyaret

Hatay'ın Antakya ilçesinde, depremde kaybedilen yakınlar için Kurban Bayramı'nda Narlıca Mezarlığı'na yapılan duygusal ziyaretler gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 06.06.2025 11:17
Güncelleme Tarihi: 06.06.2025 11:17
Hatay'da Kurban Bayramı'nda Narlıca Deprem Mezarlığı'na Ziyaret

Hatay'ın Antakya ilçesinde, 6 Şubat 2023'te meydana gelen korkunç depremlerden sonra kaybedilen yakınlarını anmak amacıyla, Kurban Bayramı'nın ilk gününde Narlıca Deprem Mezarlığı'na ziyaretler yapıldı.

Sabahtan erken saatlerde mezarlığa akın eden vatandaşlar, yakınlarının kabirlerini sulayıp, üzerine çiçekler bıraktı. Ziyaretçiler, Kur'an-ı Kerim okuyarak dua etti, bu duygusal atmosferde bazı vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamadı.

Bu ziyaretler sırasında, depremzedeler arasında bayramlaşma da yaşandı. Ziyarete katılan Cemile Keleş (70), Kahramanmaraş merkezli depremlerde Antakya'daki kızını kaybettiğini belirterek, "Kızım çiçek gibiydi. Onun için mezarına çiçek ekiyorum. Yapacak bir şey yok. Evlatlar hiç unutulmaz. Allah kimseye evlat acısı göstermesin," dedi.

Bir diğer ziyaretçi Mustafa Kıran, sevdiklerini anmak için mezarlarını ziyaret ettiğini aktararak, bu tür anmaların önemine dikkat çekti.

Hatay'ın Antakya ilçesinde 6 Şubat 2023'teki afette yakınlarını kaybedenler, Kurban Bayramı'nın...

Hatay'ın Antakya ilçesinde 6 Şubat 2023'teki afette yakınlarını kaybedenler, Kurban Bayramı'nın ilk gününde Narlıca Deprem Mezarlığı'nı ziyaret etti. Sabahın erken saatlerinde mezarlığa gidenler, yakınlarının kabirlerini suladı, çiçek bıraktı. Kur'an-ı Kerim okuyan ziyaretçiler, dua etti.

Hatay'ın Antakya ilçesinde 6 Şubat 2023'teki afette yakınlarını kaybedenler, Kurban Bayramı'nın...

Hatay'ın Antakya ilçesinde 6 Şubat 2023'teki afette yakınlarını kaybedenler, Kurban Bayramı'nın ilk gününde Narlıca Deprem Mezarlığı'nı ziyaret etti. Sabahın erken saatlerinde mezarlığa gidenler, yakınlarının kabirlerini suladı, çiçek bıraktı. Kur'an-ı Kerim okuyan ziyaretçiler, dua etti.

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