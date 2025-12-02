Hatay'da merhametli çiftçi, tavşanları elleriyle yakalayarak mandalina fidanlarını korudu

Dörtyol'da 48 yaşındaki Doğan Atılgan, yavru tavşanları zarar vermeden yakalayıp bahçesinden uzaklaştırdı; 600 fidan ve 100 bin TL'lik zarar riski gündemde.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 09:51
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 09:51
Dörtyol'da 600 fidanlık bahçede zarar tehdidi ve insan odaklı çözüm

48 yaşındaki Doğan Atılgan, Dörtyol ilçesi Yeniyurt Mahallesi Kabaktepe mevkiindeki 9 dönümlük arazisine 600 mandalina fidanı dikerek yıllardır özenle yetiştiriyor. Ancak bahçesinin düşmanları olan yavru tavşanlar, dişleriyle fidana zarar vererek üretime ciddi tehdit oluşturdu.

Atılgan, geçen yıl tavşanların 70 fidana zarar verdiğini, bu yıl tahribatın daha da artmasıyla zararın toplamda 100 bin TL civarına ulaştığını belirtiyor. Bahçedeki yavru tavşanları tek tek elleriyle bulan ve zarar vermeden geri bırakan çiftçinin bu davranışı, kameraya da yansıdı.

Kamera kayıtlarında yer alan sözleri aynen şöyle: "Bir tanesi burada ama ellemeyeceğim, yerse çitili yesin. Bunlar şimdi hazırlanıyor, Doğan’ın fidanını nasıl yiyeceğim diye düşünüyor. 6 tavşan bu bahçede çitil komayacak. Geçen sene 70 tane yedi, bu sene 140 tane yiyecek ama canları sağolsun, yesinler. Mandalinanın çitil iken en büyük düşmanı, 2 tane yatıyor. Üstünü geri örtelim, hiç ellemeyeceğim. Oda 1-2 çitil yiyecek, yiyeceğini yesin" dedi.

Atılgan, tavşanlara zarar vermeye niyeti olmadığını şu sözlerle anlattı: "Ot ilacı sıkmaya gitmiştik. Daha önce de başımıza gelmişti. Tavşanlar büyüdüklerinde dişlerini yürütmek için fidanları kemiriyorlar. Ama bu sefer çok fazlaydı. Yirmi otuz ağacımız tamamen heder olmuş. Geçen sene de aynı durumu yaşadık, bu sene daha da arttı. Çiftçi merhametli insandır. Hayvanlara da bitkilere de şefkatimiz yüksektir. Yavru tavşanları kulaklarından tutup geri bıraktım. Sevgi amaçlıydı, kesinlikle zarar verme niyetim olmadı. Sadece bakıyoruz, geçiyoruz. Tavşanlar burada özellikle güneş alan bölgelerde üç ayda bir doğuruyor. Bu yüzden her yıl aynı sorunla karşılaşıyoruz. Her bir fidanın maliyeti yaklaşık 5 bin TL, toplamda 100 bin TL zararımız var".

Atılgan'ın kaydettiği görüntüler ve açıklamaları, doğa ile üretim arasındaki hassas dengeyi ve çiftçilerin hem üretim kaygısını hem de hayvanlara karşı merhametini gözler önüne seriyor.

