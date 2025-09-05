Hatay'da Mesut Yılmaz Anısına 32 Derslikli Ortaokul Törenle Açıldı

Hatay'da Mesut Yılmaz anısına yaptırılan ortaokul törenle açıldı

Hatay'ın Merkez Antakya ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki depremler sırasında yıkılan Özbuğday Ortaokulu'nun yerine, eski başbakanlardan Mesut Yılmaz anısına inşa edilen yeni okul törenle hizmete sunuldu.

Okulun özellikleri

GSD Eğitim Vakfı Başkanı Turgut Yılmaz tarafından ağabeyi adına yaptırılan okul, A. Mesut Yılmaz Ortaokulu adıyla açıldı. Yeni bina 4 katlı olup, toplam 32 derslikli bir ortaokul olarak planlandı.

Tören ve yetkililerin mesajları

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, açılışta okulun hayırlı olmasını dileyerek 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kentin yeniden ihyası, inşası ve imarı için büyük bir seferberlik başlatıldığını hatırlattı. Masatlı, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Bu operasyonda kalıcı konutlarımızdan ticarethanelerimize, sağlıktan eğitim kurumlarımıza, sosyal hizmetlerden kültürel yapılarımızın restorasyonuna, ticaretten tarıma, insanlarımızın iyi olma haline varana kadar bütün alanlarda topyekun her yanı ve yönüyle ihya, imar ve inşa çalışmaları başladı. Atatürk'ün dediği gibi 'Kırk asırlık Türk yurdu düşman elinde bırakılamaz.' diyerek, bunu şahsi meselemiz olarak gördük ve çalışmalarımızı seferberlik ruhuyla devam ettiriyoruz."

Masatlı, kentin yeniden inşasında yardımseverlerin katkılarına vurgu yaparak okulun yapımını üstlenen Yılmaz ailesi'ne teşekkür etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman da merhum Mesut Yılmaz adına yapılan okul için Yılmaz ailesini tebrik ederek hayırlarının kabul olmasını diledi. Yayman, teşekkür konuşmasında "Marifet iltifata tabidir, iyilik yaparak birbirimizin yaralarını iyileştirmemiz lazım. Bu konuda 'Sen, ben yok, biz varız.' diyerek birlik beraberlik ruhuyla şehrimizi ayağa kaldırmamız lazım. Biz inanıyoruz ki inşallah Hatay'ımız çok daha güzel günlere gelecektir." ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci ise açılış töreninde depremden etkilenen 11 ilde deprem öncesi derslik sayısının üzerine çıkma hedeflerinden söz ederek, "Şimdi ise yeni hedefimiz var, o da 2026 aralık itibarıyla 11 ilimizin genelinde deprem öncesi derslik sayısının yüzde 16 fazlasına, Hatay'ımızda da yüzde 22 fazlasına çıkmayı hedefledik, yatırım planımızı da bu şekilde yaptık." dedi.

Aile ve eğitim vurgusu

GSD Eğitim Vakfı Başkanı Turgut Yılmaz, ağabeyinin adını yaşatacak okulu açmaktan gurur duyduğunu belirtti ve "Biliyorum ki Mesut Yılmaz okulu öğrencileri, Hatay'da Atatürk ilkelerinin yılmaz bekçileri olacak ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e minnetlerini onun açtığı aydınlık yolda yürüyerek yerine getirecek. İnanıyorum ki onlar fikri, vicdanı, irfanı hür nesiller olarak yetişecek ve ülkemizin geleceği olacaklardır." ifadelerini paylaştı.

Merhum Başbakan Mesut Yılmaz'ın eşi Berna Yılmaz de törende duygularını dile getirerek, eserin Hatay'a kazandırılmasında emeği geçen Turgut Yılmaz ve aile fertlerine teşekkür etti. Berna Yılmaz, okulun Mesut Yılmaz'ın eğitim ve topluma hizmet ideallerini yaşatacağının altını çizdi.

Açılış sonrası

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk ve İl Milli Eğitim Müdürü Harun Tüysüz'ün konuşmalarının ardından okulun açılışı gerçekleştirildi. Protokol üyeleri açılış sonrasında sınıfları gezerek çalışmaları inceledi.

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan ortaokulun yerine eski başbakanlardan Mesut Yılmaz anısına inşa ettirilen yeni okul törenle açıldı. Törene Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci (sağ 3), Vali Mustafa Masatlı (sol 4), GSD Eğitim Vakfı Başkanı Turgut Yılmaz (sol 3), AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman (sağ 4) ve eski Başbakan Yılmaz'ın eşi Berna Yılmaz (sol 2) da katıldı.