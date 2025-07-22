Hatay'da Motosiklet Kazası: Sürücü Nusret Tanın Hayatını Kaybetti

Hatay'da Motosiklet Uçuruma Düştü
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde meydana gelen üzücü bir kazada, Nusret Tanın isimli motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet, Çökek Yaylası Kırmızı Burun mevkiinde uçuruma yuvarlandı.
Kaza Anı ve İlk Yardım Çalışmaları
Kaza sonrası ihbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemelerde, Tanın'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Cenaze İşlemleri
Kazanın ardından Nusret Tanın'ın cenazesi, hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürerken, kaza yerindeki koşulları araştıran ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde uçuruma yuvarlanan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde uçuruma yuvarlanan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.