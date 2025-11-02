Hatay'da ODTÜ Öğrencileri Anadoluyuz Biz ile Mandalina Hasadında

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Anadoluyuz Biz projesiyle ODTÜ'den 30 öğrenci, Hatay Dörtyol'da çiftçilerle mandalina hasadına katılıp müze gezisi yaptı.

Yayın Tarihi: 02.11.2025 14:25
Güncelleme Tarihi: 02.11.2025 14:25
Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın projesiyle 30 öğrenci Dörtyol'da çiftçilere destek verdi

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen Anadoluyuz Biz projesi kapsamında Hatay'ı ziyaret eden öğrenciler, çiftçilerle bir araya gelerek mandalina hasadına katıldı.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)'den gelen 30 öğrenci, Dörtyol ilçesi Numuneevler Mahallesi'nde ürün topladı.

Gönüllülük Çalışmaları Daire Başkanı Abdullah Said Akkuş'un da eşlik ettiği gençler, hasat çalışmalarıyla çiftçilere destek verdi.

Akkuş, gazetecilere etkinliğin Anadoluyuz Biz projesi kapsamında düzenlendiğini söyledi. Akkuş, şu ifadeleri kullandı: Gençlerimizin mandalinanın, narenciyenin nasıl toplandığını yerinde görmelerini istedik. Hem tarımı yakından tanıyorlar hem de bölge halkıyla etkileşim içinde bulunarak gönüllülük ruhunu yaşıyorlar.

ODTÜ Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Araştırma Görevlisi Leyla Alakan, öğrencilerin tarım uygulamalarını yerinde görüp deneyimlediğini anlattı.

İşletme Bölümü öğrencileri Rümeysa Kurt ve Nisa Nil Aydoğan ise dalından topladıkları mandalinaları tatma imkanı bulduklarını kaydetti.

Hasadın ardından öğrenciler, Dörtyol İlk Kurşun Müzesi'ni gezdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca yürütülen "Anadoluyuz Biz" projesi kapsamında Hatay'ı ziyaret eden Orta Doğu Teknik Üniversitesinden (ODTÜ) 30 öğrenci, çiftçilerle mandalina topladı.

