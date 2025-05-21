Hatay'da Ölü Caretta Caretta Sahile Vurdu: Doğa Sevgisi Yaralar mı?

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, Deniz Mahallesi sahilinde yürüyüş yapan vatandaşlar, ölü caretta carettat türünü fark etti. Deniz kıyısında buldukları bu sevimli deniz kaplumbağası, gözleri yaşartan bir manzara oluşturdu.

Yürüyüş yapanlar durumu hemen belediye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, caretta carettayı yerinden alarak uygun bir alanda gömülmek üzere götürdü. Doğal yaşamın korunması konusunda hassasiyeti artıran bu olay, bölgedeki çevre bilincini yeniden sorgulatıyor.

Birçok insan için önemli olan bu sevimli canlıların yaşaması için, sahillerin koruma altında tutulması ve deniz kirliliğinin önüne geçilmesi gerekmektedir.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde sahilde ölü caretta caretta bulundu.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde sahilde ölü caretta caretta bulundu.