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Hatay'da Orman Yangını: 200 Hane Tahliye Edildi

Hatay'da çıkan orman yangını nedeniyle 200 hane tahliye edildi, söndürme çalışmaları devam ediyor.

Yayın Tarihi: 30.06.2025 23:19
Güncelleme Tarihi: 30.06.2025 23:19
Hatay'da Orman Yangını: 200 Hane Tahliye Edildi

Hatay'da Orman Yangını: 200 Hane Tahliye Edildi

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, yerleşim yerlerine yakın bir ormanlık alanda çıkan yangına müdahale sürüyor. Vali Mustafa Masatlı, yangının şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdüğünü bildirdi.

Karaali Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, yerleşim alanlarına sıçramadan kontrol altına almak için karadan ve havadan yoğun bir müdahale gerçekleştiriliyor.

Bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, 4 söndürme helikopteri ve yaklaşık 450 araç yönlendirildi. Ekipler, yangının yayılma ihtimaline karşı çevrede de önlem aldı.

Karaali Mahallesi'ndeki mezarlığın da zarar gördüğü yangında, farklı noktalardaki 60'a yakın hane etkilendi. Hava kararması nedeniyle helikopterlerin müdahalesi ara verilirken, karadaki çalışmalar devam ediyor.

Vali Masatlı'dan Açıklamalar

Vali Mustafa Masatlı, yangının 10.30 sıralarında başladığını ve hızla genişlediğini ifade etti. Rüzgarın durumu olumsuz etkilediğini söyleyen Masatlı, "Rüzgar çok şiddetli ve kararsız hareket ediyor. Bu durum işleri zorlaştırıyor" dedi.

Yangınla ilgili yapılan tahliyelere vurgu yapan Vali Masatlı, "Şu an itibarıyla 200 haneyi tahliye ettik. Bu vatandaşlarımızı yurtlarımızda barındırıyoruz. İhtiyaçlarını karşılıyoruz" diye konuştu.

Gelecek günlerde yangının çıkış nedenine dair teknik incelemelerin yapılacağı ve sonuçların kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, yerleşim yerlerine yakın noktada çıkan orman yangınına havadan...

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, yerleşim yerlerine yakın noktada çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, yerleşim yerlerine yakın noktada çıkan orman yangınına havadan...

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, yerleşim yerlerine yakın noktada çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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