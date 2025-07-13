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Hatay'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Hatay'ın Antakya ilçesinde çıkan orman yangını, hızlı müdahale ile kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 13.07.2025 15:39
Güncelleme Tarihi: 13.07.2025 15:39
Hatay'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Antakya'da Orman Yangını ve Müdahale Süreci

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, Habib-i Neccar Dağı eteklerindeki makilik ve ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin etkili müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Yangının nedeni henüz belirlenemezken, olay yerine yapılan ihbar sonrası Orman İşletme Müdürlüğü personeli, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, söndürme helikopteri ve arazözler sevk edildi.

Havadan ve karadan gerçekleştirilen müdahalelerle yangın kontrol altına alınarak, daha büyük felaketlerin önüne geçilmiş oldu. Yangının söndürülmesinin ardından, bölgede kapsamlı soğutma çalışmaları yapılacak.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde makilik ve ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve...

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde makilik ve ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde makilik ve ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve...

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde makilik ve ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

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