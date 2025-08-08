DOLAR
Hatay'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Yayın Tarihi: 08.08.2025 18:31
Güncelleme Tarihi: 08.08.2025 18:31
Hatay’ın Samandağ ilçesinde bulunan Batıayaz Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeden alınan ihbar sonrasında, Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri, hemen olay yerine sevk edildi.

Yangın, ekiplerin havadan ve karadan gerçekleştirdiği etkili müdahale sayesinde kontrol altına alındı. Elde edilen bilgilere göre, yangının sebebi hala araştırılmakta.

Yerel halkın can ve mal güvenliğinin ön planda tutulduğu bu olay, itfaiye ekiplerinin hızlı refleksiyle başarılı bir şekilde sonuçlandı. Yangın söndürme çalışmalarında görev alan tüm ekiplere teşekkür edildi.

