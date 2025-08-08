Hatay'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Hatay’ın Samandağ ilçesinde bulunan Batıayaz Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeden alınan ihbar sonrasında, Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri, hemen olay yerine sevk edildi.

Yangın, ekiplerin havadan ve karadan gerçekleştirdiği etkili müdahale sayesinde kontrol altına alındı. Elde edilen bilgilere göre, yangının sebebi hala araştırılmakta.

Yerel halkın can ve mal güvenliğinin ön planda tutulduğu bu olay, itfaiye ekiplerinin hızlı refleksiyle başarılı bir şekilde sonuçlandı. Yangın söndürme çalışmalarında görev alan tüm ekiplere teşekkür edildi.

Hatay’ın Samandağ ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

