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Hatay'da Otomobil Kazası: 5 Yaralı

Hatay'da bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Olay yerine acil sağlık ekipleri sevk edildi.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 16:32
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 16:43
Hatay'da Otomobil Kazası: 5 Yaralı

Hatay'da Trafik Kazası

Hatay'da, 31 yaşındaki Servet Mecit yönetimindeki 07 BOS 294 plakalı otomobil, Kırıkhan-Hassa kara yolunun Deliçay mevkisinde bir kaza yaşandı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil şarampole devrildi.

Kaza Sonucu Yaralanmalar

Olayda, otomobilin içindeki 5 kişi çeşitli yaralar aldı. Kazanın ardından, durumun aciliyeti üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye, emniyet ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Yaralıların Durumu

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumları hakkında henüz net bir bilgi verilmedi.

Hatay'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Ekipler kaza mahallinde çalışma...

Hatay'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Ekipler kaza mahallinde çalışma yaptı.

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