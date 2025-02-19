Hatay'da Park Halindeki Tıra Çarpan Sürücü Hayatını Kaybetti

Hatay'ın Belen ilçesinde park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü Alparslan K. (46) yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 12:48
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 12:57
Hatay'da Park Halindeki Tıra Çarpan Sürücü Hayatını Kaybetti

Hatay'da Feci Kaza: Sürücü Hayatını Kaybetti

Hatay'ın Belen ilçesinde, park halindeki bir tıra çarpan otomobilin sürücüsü Alparslan K. (46) hayatını kaybetti. Olay, Antakya-İskenderun kara yolunda meydana geldi.

Alparslan K'nin kullandığı 31 ALM 763 plakalı otomobil, park halindeki 34 CVP 274 plakalı tıra arkadan çarparak feci bir kazaya yol açtı. Olayın ardından çevredeki vatandaşlar, durumu hemen yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza yerine ulaşan ekipler, araçta sıkışan Alparslan K.'yi kurtarma çalışmaları gerçekleştirdi. Ancak yapılan incelemede, sürücünün yaşamını yitirdiği belirlendi.

Alparslan K.'nin cenazesi, İskenderun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hatay'ın Belen ilçesinde park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Hatay'ın Belen ilçesinde park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Hatay'ın Belen ilçesinde park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Hatay'ın Belen ilçesinde park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

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