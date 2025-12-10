Japonya, Rusya ve Çin Uçaklarına Karşı Savaş Jetlerini Havalandırdı

Japonya, Rusya ve Çin uçaklarının yakın uçuşları üzerine savaş jetlerini havalandırdı

Japonya hükümeti, Rusya ve Çin'e ait askeri uçakların Japonya hava sahası yakınlarında gerçekleştirdiği faaliyetler nedeniyle tedbir amacıyla kendi savaş jetlerini havalandırdığını açıkladı. Tokyo yönetimi, bölgedeki artan askeri hareketliliğe karşı sıkı önlemler aldığını belirtti.

Tespit edilen ortak uçuşlar ve hareketlilik

Japonya Savunma Bakanlığı açıklamasına göre, Rusya'ya ait 2 adet nükleer kapasiteli Tu-95 stratejik bombardıman uçağı Japon Denizi üzerinden Doğu Çin Denizi'ne uçtu ve burada Çin'e ait 2 adet H-6 bombardıman uçağıyla buluştu. Açıklamada, bu uçakların daha sonra Pasifik'te "uzun mesafeli ortak uçuş" gerçekleştirdiği ifade edildi.

Ayrıca Çin'e ait 4 adet J-16 savaş uçağının bombardıman uçaklarıyla birlikte Okinawa ve Miyako adaları arasında çift yönlü uçuş yaptığı; eş zamanlı olarak Japon Denizi'nde 1 adet A-50 erken uyarı uçağı ve 2 adet Su-30 savaş uçağının dahil olduğu Rus Hava Kuvvetleri aktivitesinin tespit edildiği bildirildi.

Koizumi: "Açık bir güç gösterisi"

Japonya Savunma Bakanı Shinjiro Koizumi, Rusya ve Çin'e ait bombardıman uçaklarının gerçekleştirdiği ortak uçuşların "Japonya çevresindeki askeri faaliyetlerin genişlediğini ve yoğunlaştığını" gösterdiğini vurguladı. Koizumi, "Ülkemize yönelik açık bir güç gösterisi olan bu eylemler, ulusal güvenliğimiz açısından ciddi bir endişe kaynağıdır" açıklamasında bulundu.

Koizumi ayrıca, gerekli tüm tedbirlerin alındığını belirterek, "Japonya Hava Öz Savunma Kuvvetleri, savaş uçaklarını derhal havalandırarak hava sahası ihlaline karşı sıkı önlemler almıştır" ifadelerini kullandı.

Bölgesel gerilim ve önceki olaylar

Japonya hükümeti, daha önce Liaoning uçak gemisinden kalkan J-15 tipi savaş uçaklarının 6 Aralık'ta Okinawa adasının güneydoğusunda Japonya'ya ait askeri jetlere radar kilitlediğini bildirerek olayı "tehlikeli ve son derece üzücü" olarak nitelemişti. Çin yönetimi bu suçlamaları reddetmiş, iki ülke arasında askeri gerilim yükselmişti.

Son olarak Güney Kore ordusu, Çin ve Rusya'ya ait 9 askeri uçağın kısa süreliğine Güney Kore Hava Savunma Tanımlama Bölgesi'ne (KADIZ) girdiğini duyurmuştu; bu gelişme bölgedeki tansiyonun yükseldiğine işaret ediyor.

