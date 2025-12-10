DOLAR
42,6 -0,02%
EURO
49,64 -0,15%
ALTIN
5.759,28 0,08%
BITCOIN
3.950.156,7 0,33%

Elazığ’da Aile Sağlığı Merkezine Taşlı Saldırı: Doktora Tehdit Notu

Elazığ Yenimahalle 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi’ne gece taşlı saldırı düzenlendi; taşın üzerindeki tehdit notu ve kırılan cam sabah sağlıkçılarca bulundu. Polis soruşturma başlattı.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 11:11
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 11:11
Elazığ’da Aile Sağlığı Merkezine Taşlı Saldırı: Doktora Tehdit Notu

Elazığ’da aile sağlığı merkezine taşlı saldırı, doktora tehdit notu

Yenimahalle 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi’nde gece vakti gerçekleşti

Elazığ’da Yenimahalle 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce taşlı saldırıya uğradı.

Saldırıda atılan taşlardan biri camı kırarken, taşın üzerinde 'Dr. C. bu mahalleyi terk et, bir dahakine kafana atarız' yazılı tehdit notu bulundu.

Sabahtan merkeze gelen sağlıkçı çalışanlar, kırık camı ve taşın üzerindeki notu fark ederek durumu polise bildirdi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, şüpheli veya şüphelilerin tespiti ve yakalanması için çalışma başlattı.

Güvenlik güçlerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

ELAZIĞ'DA GECE SAATLERİNDE BİR AİLE SAĞLIĞI MERKEZİNE TAŞLI SALDIRI DÜZENLENDİ

ELAZIĞ'DA GECE SAATLERİNDE BİR AİLE SAĞLIĞI MERKEZİNE TAŞLI SALDIRI DÜZENLENDİ

DOKTOR TAŞIN ÜZERİNE YAZILAN NOT İLE TEHDİT EDİLDİ.

İLGİLİ HABERLER

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gürün'de 'Unutulan Eşyaların Dili' Sergisi İlgi Gördü
2
Mersin'de Sosyal Medya Dolandırıcılığına Jandarma Operasyonu: 5 Tutuklandı
3
Karabet Geçidi'nde Kar Temizleme Çalışmaları Aralıksız Sürüyor
4
İSKİ'ye 3 milyon 343 bin 688 TL ceza, Marmara'ya lağım akışı sürüyor
5
Kastamonu’da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama
6
AK Parti Yıldırım’a 7 Binin Üzerinde Yeni Üye: Bursa’da Üye Artışı
7
Muğlalı Gençler Bansko'da AB Destekli Gençlik Eğitimine Katıldı

Vatandaşlık Maaşı (GETAD) Geliyor: Pilot 2026, Genel 2027

Öğrencilere ÖTV'siz Cihaz: 9.500 TL Sınırı Kalkıyor

Son Gün 1 Ocak: Tapu Başvurusu Yapmayanlar 3 Kat Harç Ödeyecek

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar