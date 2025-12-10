Elazığ’da aile sağlığı merkezine taşlı saldırı, doktora tehdit notu

Yenimahalle 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi’nde gece vakti gerçekleşti

Elazığ’da Yenimahalle 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce taşlı saldırıya uğradı.

Saldırıda atılan taşlardan biri camı kırarken, taşın üzerinde 'Dr. C. bu mahalleyi terk et, bir dahakine kafana atarız' yazılı tehdit notu bulundu.

Sabahtan merkeze gelen sağlıkçı çalışanlar, kırık camı ve taşın üzerindeki notu fark ederek durumu polise bildirdi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, şüpheli veya şüphelilerin tespiti ve yakalanması için çalışma başlattı.

Güvenlik güçlerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

