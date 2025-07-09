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Hatay'da Rip Akıntısına Kapılan İki Genç Kurtarıldı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde rip akıntısına kapılan iki genç, cankurtaran ekipleri tarafından başarılı bir şekilde kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 09.07.2025 19:49
Güncelleme Tarihi: 09.07.2025 19:49
Hatay'da Rip Akıntısına Kapılan İki Genç Kurtarıldı

Hatay'da Rip Akıntısı Tehlikesi

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, Çevlik Plajı'nda denize giren iki genç, rip akıntısına kapılarak boğulma tehlikesi yaşadı.

Hızlı Müdahale

Vatandaşların durumu fark etmesiyle birlikte, bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cankurtaran ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde, gençler denizden başarıyla çıkarıldı.

İlk Yardım ve Sonrası

Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından, iki genç hastaneye kaldırıldı. Tedavi sonuçlarının olumlu olduğu ve gençlerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde rip akıntısına kapılan 2 genç, Büyükşehir Belediyesi cankurtaran...

Hatay'ın Samandağ ilçesinde rip akıntısına kapılan 2 genç, Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri tarafından kurtarıldı.

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