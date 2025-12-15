Hatay’da Sahte Plaka ve Ehliyetsiz Sürücüye 92 bin 913 TL Ceza — 4 Kişi Gözaltında

Hatay’da konteynerlerden hırsızlık: 4 gözaltı, sürücüye 92 bin 913 TL ceza

Olayın ayrıntıları

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde, depremzedelerin barındığı Ahlat Geçici Yaşam Merkezi'nde meydana gelen olayda, konteynerlerden AFAD’a ait eşyaları çaldıkları belirlenen H.T., S.Ç., A.C. ve H.M. isimli 4 şahıs, Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

Şüpheliler, kamyonete yükledikleri klima iç ve dış ünitesi, termosifon, buzdolabı, mutfak dolabı ve mutfak tezgâhı malzemelerini taşıyorlardı. Araç üzerinde yapılan incelemede, plakanın araca ait olmadığı ve sürücü H.T.'nin ise ehliyetsiz olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan şahıslar hakkında konut dokunulmazlığını ihlal, evden hırsızlık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından işlem başlatıldı. Trafik yönünden ise sürücüye 92 bin 913 TL idari para cezası uygulandı ve araç otoparka çekildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

HATAY’DA DEPREMZEDE VATANDAŞLARIN YAŞADIĞI KONTEYNERLERDEN EŞYALARI ÇALAN 4 ŞAHIS GÖZALTINA ALINIRKEN, ARAÇ SÜRÜCÜSÜNE 92 BİN 913 TL CEZAİ İŞLEM UYGULANDI.