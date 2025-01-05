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Hatay'da Sarıkamış Şehitleri Anısına Yürüyüş Etkinliği Düzenlendi

Hatay'da Sarıkamış Harekatı'nın 110. yılı için Amanos Dağları'nda anlam dolu bir yürüyüş gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 05.01.2025 14:10
Güncelleme Tarihi: 05.01.2025 14:20
Hatay'da Sarıkamış Şehitleri Anısına Yürüyüş Etkinliği Düzenlendi

Hatay'da Sarıkamış Şehitleri Anısına Yürüyüş düzenlendi

Hatay'da, Sarıkamış Harekatı'nın 110. yılı dolayısıyla Amanos Dağları'nda bir yürüyüş etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlik, Belen Kaymakamlığı, Belen Belediyesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edildi.

Yürüyüş Detayları

Katılımcılar, Belen Atik Yaylası'ndan başlayarak, Amanos Dağları'nın zirvesine kadar yürüdüler. Etkinlik kapsamında şehitler için bir saygı duruşunda bulunuldu, Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

anlam dolu anlar

Şehitlerin anısını yaşatmak amacıyla, yürüyüş esnasında katılımcılar Sarıkamış konulu türküler seslendirdiler. Ayrıca, bu anlamlı etkinlikte fidanlar da dikildi.

Önemli İsimler Etkinlikte Yer Aldı

Etkinliğe, CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül, İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, MHP Hatay İl Başkanı Metin Taşçı ve birçok vatandaş katıldı.

Hatay'da Sarıkamış Harekatı'nın 110. yılı dolayısıyla Amanos Dağları'nda yürüyüş...

Hatay'da Sarıkamış Harekatı'nın 110. yılı dolayısıyla Amanos Dağları'nda yürüyüş yapıldı.

Hatay'da Sarıkamış Harekatı'nın 110. yılı dolayısıyla Amanos Dağları'nda yürüyüş...

Hatay'da Sarıkamış Harekatı'nın 110. yılı dolayısıyla Amanos Dağları'nda yürüyüş yapıldı.

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