Hatay'da Satırla Cinayet: 150 Bin Lira Gasbeden Zanlı 'Pamuk'la Yakalandı
Olay
Hatay'ın Defne ilçesinde, Hüseyinli Mahallesi'ndeki portakal bahçesinde şüpheli T.E.R, 45 yaşındaki A.M.C'ye satırla saldırdı. Saldırı sırasında A.M.C.'nin üzerindeki 150 bin lirayi alarak kaçtı.
İlk müdahale
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık personelince A.M.C.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi ve ceset morga kaldırıldı.
Arama ve yakalama
Olay yerinin yakınındaki ormanlık alanda yürütülen aramalarda, iz takip köpeği "Pamuk"'un da katılımıyla jandarma ekipleri şüpheliyi yakaladı.
Gözaltına alınan T.E.R.'nin işlemleri sürüyor.
Güncelleme: Zanlının yakalanması habere eklendi.