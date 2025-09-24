Hatay'da Satırla Cinayet: 150 Bin Lira Gasbeden Zanlı 'Pamuk'la Yakalandı

Hatay'ın Defne ilçesinde portakal bahçesinde 150 bin lirasını gasbeden zanlı, satırla öldürdüğü kişiyi iz takip köpeği 'Pamuk'la yakalanarak gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 12:16
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 12:16
Olay

Hatay'ın Defne ilçesinde, Hüseyinli Mahallesi'ndeki portakal bahçesinde şüpheli T.E.R, 45 yaşındaki A.M.C'ye satırla saldırdı. Saldırı sırasında A.M.C.'nin üzerindeki 150 bin lirayi alarak kaçtı.

İlk müdahale

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık personelince A.M.C.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi ve ceset morga kaldırıldı.

Arama ve yakalama

Olay yerinin yakınındaki ormanlık alanda yürütülen aramalarda, iz takip köpeği "Pamuk"'un da katılımıyla jandarma ekipleri şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan T.E.R.'nin işlemleri sürüyor.

Güncelleme: Zanlının yakalanması habere eklendi.

