Hatay'da Serinyol-Madenli Kara Yolu Törenle Açıldı

Serinyol-Madenli Kara Yolu Artık Hizmette

Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 55 kilometrelik Serinyol-Madenli kara yolu, Antakya ile Arsuz ilçelerini birbirine bağlamak üzere açıldı. Yolun açılışı, Tahtaköprü Mahallesi'nde düzenlenen bir törenle gerçekleştirildi.

Yayman: "Hatay'ın Bir Hayali Daha Gerçekleşti"

Açılışta konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, bu projeyle Hatay'ın önemli bir hayalini daha gerçekleştirdiklerini belirterek, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürke teşekkür etti. Yayman, Hatay’ın iktidarı ve muhalefetiyle bir arada durarak projeleri hayata geçirdiğini vurguladığı konuşmasında, "Bazen farklı fikirleri dile getirebiliyoruz. Farklı düşüncelerimiz olabiliyor ama söz konusu Hatay ise gerisi teferruattır, diye yan yana geliyoruz." dedi.

Yolun Önemi

Yayman, bu yolun yalnızca iki beldeyi birleştirmediğini, aynı zamanda Hatay'ın, Reyhanlı'nın, Antakya'nın ve Kırıkhan'ın denize erişimini artırdığını ifade etti. "Hatay ayağa kalkıyor diyerek, Cumhurbaşkanı'mızı tekrar Hatay'a davet edeceğiz" diyen Yayman, projenin bunun yanı sıra, Silopi'ye kadar uzanan kalkınma yoluyla da bağlantılı olduğunu açıkladı.

Hatay Valisi: "Hızla Yeniden İnşa Ediyoruz"

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, 6 Şubat 2023 tarihindeki depremlerin ardından, şehrin ihya ve inşa çalışmalarına hız kesmeden devam edildiğini belirtti. Vali Masatlı, birlik ve beraberlik içerisinde Hatay'ı yeniden ayağa kaldıracaklarına inandıklarını söyledi.

Öntürk: "Ulaşımda Tasarruf Sağlayacak"

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Öntürk de, Serinyol-Madenli kara yolunun kısa sürede tamamlanarak hizmete girmesinin onurunu yaşadığını belirterek, yolun vatandaşlar için ulaşımı kolaylaştıracağını ifade etti. Öntürk, "Bu yol ile bir gidiş-gelişte ortalama 200 lira yakıt cebinizde kalıyor. Ayda 10 defa gidip gelen bir vatandaş, bu yolla cebinde 2000 lira tasarruf edecek,” dedi.

Yolun Açılışı

Yolun açılışında, AK Parti Hatay milletvekilleri Adem Yeşildal, Abdulkadir Özel, Kemal Karahan, CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, Yeni Yol Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Veysel Eren, İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Duruel, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş yer aldı. Tören sonunda yolun açılış kurdelesi kesildi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan, Antakya ile Arsuz ilçelerini birbirine bağlayan 55 kilometrelik Serinyol-Madenli kara yolu hizmete girdi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan, Antakya ile Arsuz ilçelerini birbirine bağlayan 55 kilometrelik Serinyol-Madenli kara yolu hizmete girdi.