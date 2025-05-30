DOLAR
39,22 -0,35%
EURO
44,61 -0,11%
ALTIN
4.149,15 0,48%
BITCOIN
4.089.088,74 1,76%

Hatay'da Tekstil Atölyesinde Yangın: İtfaiye Ekipleri Olay Yerinde

Hatay Defne'de bir tekstil atölyesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Olay yerine sağlık ve polis ekibi de sevk edildi.

Yayın Tarihi: 30.05.2025 20:46
Güncelleme Tarihi: 30.05.2025 20:46
Hatay'da Tekstil Atölyesinde Yangın: İtfaiye Ekipleri Olay Yerinde

Hatay'da Tekstil Atölyesinde Yangın

Hatay'ın Defne ilçesi'nde, Ballıöz Mahallesi'nde bulunan bir tekstil atölyesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri hızla müdahale ediyor. Yangının çıkış nedeni henüz netleşmemiş durumda.

Olay Yerine Müdahale Ekibi Sevk Edildi

Yangın ihbarının alınması üzerine, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler, alevlerin kontrol altına alınması için yoğun çaba harcıyor. Yangının büyüme riski nedeniyle ekiplerin hızlı hareket ettiği gözlemleniyor.

Olayla ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor.

Hatay'ın Defne ilçesinde tekstil atölyesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Hatay'ın Defne ilçesinde tekstil atölyesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Hatay'ın Defne ilçesinde tekstil atölyesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Hatay'ın Defne ilçesinde tekstil atölyesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

İLGİLİ HABERLER

Asgari Ücrete Ara Zam Müjdesi: Merkez Bankası Başkanı Açıklamalarda Bulundu

Denizli'de Tavas Belediyesi'nden Ücretsiz Diyetisyen Hizmeti

Eskişehir'de Kurban Bayramı İçin Ücretsiz Kesim Hizmeti Başlıyor!

Emekliler 2025 Kurban Bayramı İkramiyeleri İçin Gün Sayıyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzurum'da Jandarma, Ruhsatsız 10 Tabanca Ele Geçirdi
2
Varank'tan CHP'li Belediyelere Sert Eleştiri: ‘Projeleri Hayata Geçiremiyorlar’
3
Samsun Üniversitesi'nde Fahrettin Ulusoy Camisi İbadete Açıldı
4
Sağlık Bakanı Memişoğlu, TÜGVA Genel Kurulunda Gençliğe Seslendi
5
TİKA, Bosna Hersek'te Makarnacılık ve Meyve-Sebze İşleme Tesisi Kurdu
6
Sivas'ta Otomobil Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı
7
Mirziyoyev, Birinci Orta Asya-İtalya Zirvesi'nde İşbirliği Vurgusu Yaptı

Emekliler 2025 Kurban Bayramı İkramiyeleri İçin Gün Sayıyor!

Denizli'de Tavas Belediyesi'nden Ücretsiz Diyetisyen Hizmeti

Adana'da Pazartesi Günü Hava Alarmı: Yağışlı Hava Geliyor

Ankara'da Sağanak Yağış Uyarısı: Acil Önlem Alınması Gerekiyor

Bursa'da %25 Maaş Artışı Müjdesi!

Hayvancılıkta Destek Müjdesi: 18.000 TL Ödeme ile Asgari Ücrete Ulaşılacak

Aile Yılı'nda Doğum Yardımında Yeni Gelişme: 5.000 TL Destek Başladı

Eskişehir'de Kurban Bayramı İçin Ücretsiz Kesim Hizmeti Başlıyor!

Antalya'da Bayram Öncesi Şehir İçi Ulaşımı Vuracak Zamlar Açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan 5 İlde Önemli Arsa Satışı Fırsatı

Deprem Bölgesine Destek: Ödeme Tarihleri Uzatıldı

Asgari Ücrete Ara Zam Müjdesi: Merkez Bankası Başkanı Açıklamalarda Bulundu