Hatay'da Tekstil Atölyesinde Yangın: İtfaiye Ekipleri Olay Yerinde

Hatay'da Tekstil Atölyesinde Yangın

Hatay'ın Defne ilçesi'nde, Ballıöz Mahallesi'nde bulunan bir tekstil atölyesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri hızla müdahale ediyor. Yangının çıkış nedeni henüz netleşmemiş durumda.

Olay Yerine Müdahale Ekibi Sevk Edildi

Yangın ihbarının alınması üzerine, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler, alevlerin kontrol altına alınması için yoğun çaba harcıyor. Yangının büyüme riski nedeniyle ekiplerin hızlı hareket ettiği gözlemleniyor.

Olayla ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor.

Hatay'ın Defne ilçesinde tekstil atölyesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Hatay'ın Defne ilçesinde tekstil atölyesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.